Украинские моторные масла Yuko отправятся на полярную станцию 'Академик Вернадский': заключен Меморандум о сотрудничестве

На полярной станции "Академик Вернадский" и ледоколе, который недавно был приобретен государством для нужд наших полярников, теперь будет работать моторное масло YUKO производства ООО "СП Юкойл" из города Запорожье. Стороны заключили Меморандум о сотрудничестве.

Как сообщила пресс служба "СП Юкойл", это первый прецедент, когда моторное масло украинского производства отправляется на белый континент для работы в сложнейших условиях для обеспечения жизнедеятельности станции.

Как отметил директор Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгений Дикий, генераторы на полярной станции обеспечивают возможность существования всей экспедиции в течение длительного времени на удаленном континенте, поскольку производят тепло и свет.

"Недавно для обеспечения энергией приобретены новые дизель-генераторы VOLVO PENTA. Старые агрегаты этого бренда отработали в Антарктиде 40 лет, поэтому мы устанавливаем оборудование проверенного производителя и надеемся, что новые будут работать не меньше. Единственное, что меняем – это моторное масло. В этом году предпочли моторное масло Yuko украинского производства, предложенное как спонсорская помощь нашим новым партнером, производителем смазочных материалов ООО "СП Юкойл"", – сообщил Дикий

Директор НАНЦ выразил благодарность украинскому бизнесу, который "все чаще поворачивается в сторону науки" и помогает финансово и организационно, беря на себя некоторые бизнес-процессы и решения логистических вопросов.

"Мы, со своей стороны, обычно отдаем предпочтение украинским продуктам во время закупок. И наверняка знаем, что в Украине есть предприятия, которые составляют достойную конкуренцию европейским продуктам, это уже проверено в прошлых экспедициях. Вообще наша станция – это именно та платформа, где проверяются на прочность не только люди, но и технологии. Ведь где, как не в Антарктиде, естественно созданы такие сверхсложные условия труда. Поэтому, для нашего нового партнера это сверхзадача! Однако, мы верим в нашего отечественного производителя и уверенно движемся в Антарктиду вместе с Yuko", – отметил Дикий.

Со своей стороны, руководитель PR-службы ООО "СП Юкойл" Ольга Гречко отметила, что компания с особой ответственностью относится к новой миссии, поскольку понимает, насколько важную роль играет моторное масло в жизни полярной станции.

"Наша техническая команда сейчас внимательно изучила все нормативные документы и требования производителя дизель-генераторов VOLVO PENTA для подбора оптимальных соответствий моторных масел из ассортимента продуктов Yuko. Мы пойдем даже на разработку нового продукта в случае отсутствия готового решения. Кроме того, нами получен запрос еще и на подбор масел для ледокола, который недавно приобрели для нужд ГУ НАНЦ, поэтому и этот вопрос мы планируем полностью закрыть за свой счет", – сообщила она.

Также Ольга добавила, что предоставление моторного масла – это лишь часть масштабного проекта, направленного на всестороннюю поддержку отечественной науки, а именно работы станции "Академик Вернадский". По словам Гречко, все проекты будут активно освещаться в СМИ в процессе их реализации.

"Моторные масла Yuko до этого момента экспортировалась в более чем 80 стран мира, приятно понимать, что отныне они будут работать на всех континентах планеты, включая Антарктиду!" – отметила руководитель PR-службы ООО "СП Юкойл".

Завод технических масел ООО "СП Юкойл" был построен в 2002 году при участии немецких партнеров. Сегодня он является одним из самых современных производственных предприятий отрасли в Восточной Европе. При строительстве были учтены жесткие требования экологической безопасности, предъявляемые к подобного рода объектам в странах Европейского союза.

YUKO – это бренд современных автомобильных и промышленных масел и смазок, которые успешно экспортируются в более чем 80 стран Европы, Азии и Африки, Северной и Южной Америки.