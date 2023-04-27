Украинские морпехи показали, как 'отправляют чертей обратно в ад': мощные кадры

Украинские военные продолжают наносить значительные потери российским оккупационным войскам. Наши защитники точными ударами уничтожают личный состав путинской армии и места их дислокации.

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Украинские морпехи показали, как "отправляют чертей обратно в ад". Соответствующее видео появилось в соцсетях.

На кадрах показана работа 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского.

"Отправляем чертей обратно в ад. Зажигают артиллеристы-реактивщики 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского", – говорится в сообщении.

На кадрах видно, как украинские защитники наносят сокрушительный удар по захватчикам. Благодаря четкой командной работе было нанесено огневое поражение врагу.

Стоит отметить, что подразделения российских морпехов, которые базируются на левом берегу Днепра в Херсонской области, понесли большие потери в результате одного из последних ударов ВСУ. "Хлопок" накрыл сразу четыре формирования оккупационного войска, в том числе из рядов Черноморского флота РФ.

Защитники Украины с начала полномасштабного вторжения армии РФ 428 суток назад ликвидировали уже 188920 ее солдат и офицеров. Накануне "задвоились" еще 510 российских захватчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в разных регионах России, а также на территории оккупированной Луганщины обнаружили семь массовых захоронений наемников ППК "Вагнер". В общей сложности на них похоронены по меньшей мере 995 человек. Итак, как любит комментировать смерть бойцов председатель ПИК Евгений Пригожин, их контракт закончился.

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