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Украинские морпехи показали, как "отправляют чертей обратно в ад": мощные кадры

Ольга Ганюкова
Общество
2 минуты
5,0 т.
Украинские морпехи показали, как 'отправляют чертей обратно в ад': мощные кадры

Украинские военные продолжают наносить значительные потери российским оккупационным войскам. Наши защитники точными ударами уничтожают личный состав путинской армии и места их дислокации.

Видео дня

Украинские морпехи показали, как "отправляют чертей обратно в ад". Соответствующее видео появилось в соцсетях.

На кадрах показана работа 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского.

"Отправляем чертей обратно в ад. Зажигают артиллеристы-реактивщики 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского", – говорится в сообщении.

На кадрах видно, как украинские защитники наносят сокрушительный удар по захватчикам. Благодаря четкой командной работе было нанесено огневое поражение врагу.

Украинские морпехи показали, как "отправляют чертей обратно в ад": мощные кадры
Украинские морпехи показали, как "отправляют чертей обратно в ад": мощные кадры
Украинские морпехи показали, как "отправляют чертей обратно в ад": мощные кадры

Стоит отметить, что подразделения российских морпехов, которые базируются на левом берегу Днепра в Херсонской области, понесли большие потери в результате одного из последних ударов ВСУ. "Хлопок" накрыл сразу четыре формирования оккупационного войска, в том числе из рядов Черноморского флота РФ.

Защитники Украины с начала полномасштабного вторжения армии РФ 428 суток назад ликвидировали уже 188920 ее солдат и офицеров. Накануне "задвоились" еще 510 российских захватчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в разных регионах России, а также на территории оккупированной Луганщины обнаружили семь массовых захоронений наемников ППК "Вагнер". В общей сложности на них похоронены по меньшей мере 995 человек. Итак, как любит комментировать смерть бойцов председатель ПИК Евгений Пригожин, их контракт закончился.

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