Украинские хирурги провели уникальную операцию и достали из тела военнослужащего неразорвавшуюся гранату ВОГ. Фото

Украинские хирурги провели уникальную операцию раненому военнослужащему. Они достали из тела воина неразорвавшуюся гранату ВОГ.

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Операцию медики проводили в присутствии двух саперов – из-за риска детонации гранаты. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, украинские хирурги смогли провести действительно уникальную операцию - и достали из тела раненого воина гранату ВОГ, застрявшую у него в области сердца и чудом не разорвавшуюся.

"Это шок. Приятный. Не каждое ранение в области сердца является смертельным! Военные врачи провели операцию по удалению неразорвавшейся гранаты ВОГ из тела военнослужащего. Она была удалена в присутствии двух саперов, страховавших безопасность медицинского персонала", – подчеркнула Маляр. .

Заместитель министра обороны подчеркнула, что эта операция была опасна не только для раненого воина, но и для медиков.

"Операция проводилась одним из опытнейших хирургов ВСУ - Андреем Вербой без электрокоагуляции, поскольку граната могла детонировать в любой момент. Оперативное вмешательство прошло успешно, а раненый военнослужащий был отправлен на дальнейшую реабилитацию и восстановление", – отметила чиновница.

Она также опубликовала фотографию проводившего операцию хирурга и рентген-снимок, на котором видна граната в теле воина.

Напомним, ранее стала известна поразительная история героизма, самоотреченности и верности клятве Гиппократа. Под звуки взрывов в бункере врач провел операцию на открытом мозге защитника Мариуполя.

Украинский морпех Павел Самбур в бункере завода Ильича в Мариуполе перенес сверхсложную операцию на открытом мозге после тяжелого ранения. Ее под звуки взрывов и обстрелов без нейрохирургических инструментов провел врач-нейрохирург Дмитрий Кубряк. Оба в конце концов попали в российский плен.

Россияне удерживали Кубряка более пяти месяцев. Он был одним из врачей Днепровского военного госпиталя, которые в начале полномасштабного вторжения согласились отправиться на вертолете в окруженный Мариуполь. Рейс с двумя врачами и двумя анестезиологами из Днепра прибыл на помощь военным 1 апреля 2022 года.

Со спасенным им морпехом Кубряк встретился снова уже после освобождения из плена.