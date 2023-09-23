Украинские хакеры сломали российскую базу с данными о сотнях миллионов авиаперелетов: громкие подробности
Украинские хакеры взломали базу данных российской компании "Сирена-Трэвел", которая содержит информацию о сотнях миллионов авиаперелетов. Специалистам удалось заполучить данные о пассажирах и авиарейсах с 2007 по 2023 годы.
В открытом доступе появились, в том числе, данные о перелетах бывшей главы Министерства иностранных дел Австрии и экс-члена совета директоров "Роснефти" Карин Кнайсль. Об этом сообщает издание "Важные истории".
По информации хакерского сообщества KibOrg, базу данных российской компании "Сирена-Трэвел" взломали члены сообщества Muppets. В результате в сети появилась информация о номерах телефонов и других личных данных пассажиров, включая, номера рейсов, маршруты и данные о стоимости билетов.
Две обнародованные база данных содержат 3,5 млрд и 664,6 млн записей. Стоит отметить, что среди пассажиров нашли экс-главу МИД Австрии и экс-члена совета директоров "Роснефти" Карин Кнайсль. Она приехала в страну-агрессор Россию летом 2023 года.
Также хакеры установили, что данные о ее авиаперелетах совпадают с публичными сообщениями Кнайсль о полете на экономический форум из Санкт-Петербурга во Владивосток 10 сентября 2023 года.
Кроме того, российский блогер Георгий Албуров удостоверился в подлинности информации данных благодаря информации о любовнице российского диктатора Алины Кабаевой. В базе данных обнаружили сведения о ее перелете из Минска в Москву.
По предварительным данным, хакеры не планируют обнародовать всю базу в открытом доступе. Они рассматривают два варианта дальнейшей работы с данными: создание бота, который будет агрегировать данные из баз за деньги, или передачу информации Вооруженным силам Украины.
Напомним, неизвестные хакеры взломали 59 сайтов партии российского диктатора Владимира Путина "Единая Россия" в Московской области. На интернет-страницах разместили картинки, которые показывают катастрофические последствия для страны-агрессора путинского полномасштабного вторжения в Украину.
Ранее сообщалось, что российские преступники применяют вредоносное программное обеспечение, нацеленное на мобильные телефоны и планшеты украинских военных. Программа, названная Infamous Chisel ("Позорное долото"), пытается украсть из устройств конфиденциальные данные.
Как сообщал OBOZREVATEL, киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили попытку российских спецслужб проникнуть в электронную систему планирования операций Сил обороны. Хакеры страны-агрессора хотели проникнуть в сеть украинских военных для сбора секретных разведданных.
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