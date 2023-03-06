Украинские хакеры похитили данные у путинских цензоров из ''Роскомнадзора'': получено 500 гб материалов

Сообщество журналистов и IT-специалистов KibOrg, объединившихся под именем легендарных киборгов для борьбы с агрессором в информационном пространстве, сломали базу данных Роскомнадзора – ключевого инструмента Кремля для ведения гибридных войн с миром, в частности, информационной войны с Украиной. Интернет-киборги выложили в свободный доступ в сеть 500 гигабайт документов, в которых отражено как работает система цензуры и пропаганды государства-агрессора.

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Об этом украинские хакеры сообщили на своем сайте KibOrg News, а также поделились некоторыми документами из добытой базы данных. Они предлагают "заглянуть в сердце российской машины пропаганды".

Получив доступ к перепискам работников "Роскомнадзора", украинские хакеры среди прочего узнали и детали личной жизни администратора "Роскомнадзора": пристрастия к наркотическим веществам и супружеским изменам. Однако именно эту информацию пока обнародовать не стали.

Интернет-киборги показали документы, свидетельствующие о том, что "Роскомнадзор" занимается постоянным мониторингом и корректировкой информационного пространства России под нужды действующей властной верхушки, а также создает досье на оппозиционные СМИ независимо от их размера и популярности.

Когда Россия аннексировала Крымский полуостров, сразу сразу же внедрила и свою информационную политику. Кроме обжига крымскотатарской идентичности, преследования проукраинских активистов и порчи исторических памятников, в Крыму были заблокированы почти все оппозиционные медиа. Самые популярные издания как Центр журналистских расследований, Крым.Реалии и крымскотатарский ATR были запрещены. Деятельность Центра отмечена как "антироссийская" и "антикрымская".

На российском оппозиционном политике Алексее Навальном у "Роскомнадзора" также есть свои справки.

По другим задачам "особой важности" "Роскомнадзор" занимается выяснением отношений с иностранными площадками для рассмотрения вопросов блокирования Instagram-аккаунтов самопровозглашенного "президента" Ичкерии Рамзана Кадырова, YouTube-аккаунта пропагандистского канала "Федерального агентства новостей" ("Федерального агентства новостей") , ограничение доступа к фильму российского военкора-пропагандиста Семена Пегова "Позывной Донецк: История одного аэропорта" ("Позывной Донецк: История одного аэропорта") и выяснений причины блокирования Twitter-аккаунта российского посольства в Сирии.

Любые злодеяния против свобод человека, в том числе на оккупированном полуострове, совершаются руками рабочих "Роскомнадзора". KibOrg News опубликовал телефонные справочники сотрудников "Роскомнадзора" для внутреннего использования редакции 2022 года.

Руководителем Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в Республике Крым и Севастополь является Дунаева Виктория Витальевна. Если обратить внимание на руководящий состав территориального органа "Роскомнадзора" Республики Крым и Севастополя в телефонном справочнике, можно заметить Крашенинникова Петра Алексеевича как заместителя руководителя. Однако судя по последнему обновлению страницы "Прием граждан" на сайте органа, его в должности заменила Кучина Наталья Александровна, которая также является начальницей отдела контроля и надзора за соблюдением законодательства в сфере персональных данных.

Среди других лиц, принадлежащих к Управлению на оккупированном полуострове, также Голубев Сергей Михайлович, он занимает должность специалиста-эксперта. В его обязанности входит, в частности, проведение систематических наблюдений по СМИ и мониторинг "злоупотребления свободой массовой информации". Одна лишь формулировка о злоупотреблении свободой говорит нам о сути "Роскомнадзора".

Однако две другие должности ведущего специалиста-эксперта и специалиста 2 разряда остаются пустыми. В разделе вакансий на сайте "Роскомнадзора" на август 2022 года есть две должности: ведущий специалист-эксперт отдела контроля и надзора в сфере связи и ведущий специалист-эксперт отдела контроля и надзора в сфере СМИ.

Есть также приказ о комиссии на замещение вакантных должностей от 18 января 2023 года. В состав, кроме председателя комиссии Дунаевой Виктории, входят:

Фролов Дмитрий Евгеньевич – ведущий специалист-эксперт отдела организационной, финансовой работы и кадров, секретарь комиссии;

Богданевич Снежана Геннадиевна - начальник отдела контроля и надзора в сфере связи;

Набокова Ксения Андреевна - начальник отдела контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций;

Минина Елена Владимировна - начальник отдела организационной, финансовой работы и кадров.

К независимым экспертам комиссии привлечены Симченко Наталья Александровна — доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой управления персоналом Института экономики и управления Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского, а также кандидат экономических наук и доцент кафедры управления персоналом Яновская Анна Анатольевна.

Сообщество KibOrg предлагает материалы "Роскомнадзора" объемом более 500 гигабайтов для исследования журналистам, общественным активистам, ученым, специалистам по вопросам информационной безопасности.