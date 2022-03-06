Украинские города Харьков, Гостомель, Чернигов, Мариуполь, Волноваха, Херсон получат статус 'Город Герой'

Лидер украинской нации Владимир Зеленский принял решение о присвоении статуса "Города-Героя" тем областным и районным центрам, которые подверглись наибольшему удару вражеской армии РФ. С этого дня высокое и заслуженное звание принадлежит Волновахе, Гостомелю, Мариуполю, Херсону, Харькову и Чернигову.

Соответствующий указ президента опубликован на сайте его Офиса. Вооруженные силы Украины и местные жители проявили колоссальное мужество и отвагу в защите национальных интересов и суверенитета родной земли.

Также Зеленский наградил орденом Богдана Хмельницкого III степени городских голов и председателей облгосадминистраций указанных регионов за оборонную подготовку своих общин.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, глава государства Владимир Зеленский обратился к странам НАТО о необходимости экстренно закрыть небо над Украиной для оккупационной авиации.

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"Мы повторяем каждый день: закройте небо над Украиной! Закройте для всех российских ракет, для российской боевой авиации, для всех этих террористов. Сделайте гуманитарную воздушную зону!.. Мы люди! И это ваша обязанность защищать людей! И вы это можете!", – призвал президент, добавив, что отказ от выполнения этого прошения возложит ответственность за гибели украинцев частично и на западные государства.

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