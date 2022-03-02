Украинская ПВО уничтожила два российских истребителя Су-35С: появились подробности

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Ночью среды, 2 марта, на Киевщине в результате воздушного боя украинское ПВО уничтожило два российских истребителя Су-35С. В поединок с вражескими самолетами вступили два украинских МиГ-29.

Об этом сообщила служба по связям с общественностью командования Воздушных сил ВСУ. Отмечается, что ожесточенное воздушное сражение завязалось около полуночи.

По военным самолетам оккупанта украинские летчики открыли огонь ракетами класса "воздух-воздух". Помогла им с земли и зенитная ракетная бригада, выпустившая по вражеским истребителям управляемые ракеты комплекса С-300.

"Ночью, 1 марта, в Киевской области завязалось ожесточенное воздушное сражение между парой истребителей МиГ-29 бригады тактической авиации Воздушных Сил ВС Украины и парой российских Су-35С.

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В результате воздушного боя оба самолета рашистов были уничтожены! Вместе с ракетами класса "воздух-воздух" из МиГ-29 по оккупантам отработали и зенитные управляемые ракеты комплекса С-300 местной зенитной ракетной бригады воздушного командования "Центр", – в сообщении.

Однако, к сожалению, Воздушные Силы потеряли один из "мигов". Судьба пилота неизвестна, его ищут.

"Да сегодня враг преобладает в количестве и качестве авиатехники и вооружения, но Воздушные Силы делают все возможное, чтобы очистить украинское небо от враждебного присутствия", – подчеркнули в командовании Воздушных сил ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, по информации Генштаба, Россия в войне против Украины потеряла уже 30 самолетов и 31 вертолет.