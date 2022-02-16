Украинская авиация отработала удары по танковым колоннам условного противника. Фото и видео

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Украинская авиация отработала удары по танковым колоннам условного врага. Бомбардировщики Су-24М, а также истребители Су-27 и Миг-29 принимали участие в командно-штабных учениях Вооруженных сил Украины "Метель-2022".

Об этом сообщается на Facebook-странице командования Воздушных сил ВСУ. Самолеты тренировались наносить ракетно-бомбовые удары (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Во время учений авиация использовала разное вооружение – от авиаракет до боеприпасов весом 500 кг.

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Учения также посетил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что впервые украинские военные отменно владеют вооружением, которое у них есть.

Также, по словам главы государства, они за считанные дни смогли овладеть полученным от иностранных партнеров оружием.

Отметим, что учения "Метель-2022" проходят с 10 по 20 февраля на полигонах многих городов Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее тактико-специальные учения провели подразделения Министерства внутренних дел. Они проходили вблизи оккупированного Россией Крыма.