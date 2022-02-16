Украинская авиация отработала удары по танковым колоннам условного противника. Фото и видео
Украинская авиация отработала удары по танковым колоннам условного врага. Бомбардировщики Су-24М, а также истребители Су-27 и Миг-29 принимали участие в командно-штабных учениях Вооруженных сил Украины "Метель-2022".
Об этом сообщается на Facebook-странице командования Воздушных сил ВСУ. Самолеты тренировались наносить ракетно-бомбовые удары (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
Во время учений авиация использовала разное вооружение – от авиаракет до боеприпасов весом 500 кг.
Учения также посетил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что впервые украинские военные отменно владеют вооружением, которое у них есть.
Также, по словам главы государства, они за считанные дни смогли овладеть полученным от иностранных партнеров оружием.
Отметим, что учения "Метель-2022" проходят с 10 по 20 февраля на полигонах многих городов Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее тактико-специальные учения провели подразделения Министерства внутренних дел. Они проходили вблизи оккупированного Россией Крыма.