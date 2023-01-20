Украинки в Польше смогут пройти бесплатное обучение по современным цифровым специальностям: как зарегистрироваться

Украинки в Польше смогут бесплатно овладеть современными цифровыми специальностями. Такая возможность была создана благодаря совместному польско-украинскому проекту под патронатом первой леди Польши Агаты Дуды и экс-президента этого государства Александра Квасьневского, он направлен на то, чтобы украинские беженки могли найти работу, пока вынуждено находятся на чужбине.

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Регистрация на бесплатное обучение стартует 1 февраля, собственно же курсы начнутся через месяц, с 1 марта. Об этом, а также о том, как приобщиться к участию в проекте, рассказала председатель парламентского подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина.

"Вниманию украинских женщин в Польше и не только! С 1 февраля официально стартует регистрация на бесплатное обучение по современным цифровым специальностям, а с 1 марта начнутся собственно курсы", - отметила нардеп.

Бесплатное обучение будет происходить в рамках совместного польско-украинского проекта, реализуемого под патронатом первой леди Польши Агаты Дуды и Александра Квасневского, занимавшего пост президента этого государства в 1995-2005 годах.

"Его (проекта. - Ред.) цель – обучать, переквалифицировать и трудоустраивать женщин из Украины. Чтобы дать им возможность не просто получать социальные выплаты, а освоить специальность и устроиться на работу. И когда закончится война, вернуться в Украину с современной квалификацией, европейским опытом работы и стать частью новой украинской цифровой экономики", – отметила Гришина.

Она рассказала, что накануне 19 января встретилась с ректором НТУУ "КПИ" имени Игоря Сикорского Михаилом Згуровским, чтобы обсудить реализацию второго этапа проекта.

"Подготовка к старту почти завершена. Уже заканчивается разработка информационной платформы и обучающих программ по 14 дисциплинам. Вскоре я расскажу о ходе проекта подробнее, а пока – заполняйте анкету и регистрируйтесь по ссылке. Сайт хоть и в тестовом режиме, но уже работает", – добавила Гришина.

Ранее стало известно, что украинцам в Польше выплатят по 18 000 грн. Речь идет о получении пособия в размере 710 злотых в месяц (около 6 000 грн) в течение 3 месяцев. Зарегистрироваться на получение пособия до 20 января.

Правда, такая возможность предоставляется только украинским беженцам, живущим в Нижнесилезском воеводстве и не получавшим ранее выплат от ООН и других международных организаций. В приоритете - наименее социально защищенные слои граждан, в частности, беременные женщины и семьи с детьми до 1 года, многодетные, инвалиды 1 и 2 групп и пожилые люди.