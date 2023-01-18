Украинцам в Польше выплатят по 18 000 грн: кто может оформить помощь

Украинцы в Польше до 20 января могут зарегистрироваться на получения помощи в 710 злотых (около 6000 грн) в течение трех месяцев. То есть в целом можно получить 18 тыс. грн.

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О выплате объявили Fundacja Ukraina и Mercy Corps. Для получения помощи есть два важных условия:

получатель проживает в Нижнесилезском воеводстве ;

; украинец ранее не получал выплаты от ООН и других международных организаций.

На помощь претендуют наименее социально защищенные категории. Так, выплату могут получить:

беременные и матери с детьми до 1 года;

многодетные матери, у которые 3 и более и детей и которые находятся в Польше без мужа;

лица с инвалидностью 1-й и 2-й групп;

пожилые украинцы в возрасте от 60 лет.

Для того, чтобы подать заявку на помощь, нужно заполнить анкету. Сделать это предлагают онлайн по ссылке .

В то же время, получателю нужно будет два раза лично приехать во Вроцлав в случае утверждения анкеты. В первый раз следует привезти документы, а во второй - получить карту, на которую будут поступать деньги.

Как сообщал OBOZREVATEL, некоторые украинские беженцы, которые получали выплаты в Польше, а после вернулись на родину или сменили страну пребывания, получают письма с требованием вернуть деньги. Обращения направляет польский орган соцстрахования ZUS.

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