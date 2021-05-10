Украинке в самолете расцарапали лицо и отгрызли ноготь: блогер рассказал детали. Фото и видео

На борту самолета компании "Azur Air", который направлялся из Киева в Доминикану, произошел конфликт между пассажирами, в результате чего девушке якобы отгрызли ноготь и поцарапали лицо.

О инциденте, который произошел 8 мая, рассказал украинский блогер Андрей Трушковский в Instagram. Он находился в компании пострадавшей девушки Юлии и ее супруга Константина (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

По словам блогера, конфликт начался из-за того, что муж Юлии отодвинул свое кресло, что якобы не понравилось супружеской паре, которая сидела сзади.

"Костя с Юлей спали. Ребенок сзади начал бить по сидению Юли, Костя просто попросил, чтобы он этого не делал. В следующий момент Костя встал и пошел в туалет, а когда вернулся, сел на свое кресло и откинул его. Женщина (которая сидела сзади – Ред) не Костю начала дубасить, а Юлю, которая спала, и х**рить ее в кресло. Потом расцарапала ей лицо, погрызла руку и откусила ноготь", – рассказал Трушковский.

Отметим, речь идет о рейсе Qu4489 "Борисполь – Ла Романа".

В распоряжении OBOZREVATEL появились фотографии последствий инцидента. На них видно поцарапанное лицо и руки девушки, а также травмированный ноготь.

Внимание, фото 18+!

Трушковский также опубликовал видео, на котором женщина начала ему угрожать.

"Хочешь по-мужски, давай по-мужски. Выйдешь с моим мужем. Ты себя вообще мужиком считаешь? Попробуй", – сказала женщина, а ее муж в свою очередь просил блогера выключить камеру.

В комментарии OBOZREVATEL Трушковский рассказал, что ни "Azur Air", ни "Anex Tour" ситуацию не прокомментировали. Полиция отпустила пару, а Юлия собирается подавать на женщину в суд самостоятельно.

Отметим, OBOZREVATEL также обратился к компаниям с просьбой прояснить ситуацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, бизнесмена из Камеруна обмотали пленкой от багажа в самолете Turkish Airlines из-за поддельной визы. Кроме того, он сообщил о том, что сотрудники аэропорта Стамбула избили его.