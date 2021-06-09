Украинка выиграла международный конкурс от Space Foundation

Работа украинской художницы Виктории Булич заняла первое место на международном художественном конкурсе от Space Foundation для учащихся и студентов ( International Student Art Contest) в категории участников 17-18 лет. Победительница получит от организаторов автограф космонавта, сертификат и арт-набор, а ее работа будет украшать Discovery

Center, а также Международный космический симпозиум.

Работы конкурсантов и победителей опубликованы на официальном сайте мероприятия art.spacefoundation.org. Конкурс проходит ежегодно с 2011 года. В 2018 году Макс Поляков спас его от банкротства и с тех пор мероприятие проходит при поддержке фонда Noosphere Ventures.

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В конкурсе приняло участие более 4 500 работ от участников и участниц в возрасте от 5 до 18 лет из 88 стран мира. Среди них были выбраны 25 лучших для показа в Discovery Center, а также на месте проведения Космического Симпозиума от Space Foundation, что в этом году пройдет с 23 по 26 июня в городе Колорадо-Спрингс, США. Работы конкурсантов и победителей можно посмотреть на сайте art.spacefoundation.org.

В этом году, по инициативе Макса Полякова, главной темой была избрана: "Как космические технологии улучшают жизнь на Земле".

"В этом году тема международного художественного конкурса очень близка нашей философии. Очень интересно видеть как представители молодого поколения демонстрируют свое видение этой концепции с помощью собственных творческих работ", — сказал Макс Поляков, основатель фонда Noosphere Ventures.

В Украине при поддержке Макса Полякова и основанной им общественной организации "Ассоциация Ноосфера" проходит конкурс Noosphere Space Art Challenge. За три года существования в нем приняли участие более 25 000 детей из всех регионов страны. В 2021 году конкурс был посвящен годовщине независимости Украины. Работы победителей можно найти на сайте noospherespace.art.

В 2019 году по инициативе Макса Полякова компания Firefly Aerospace открыла программу DREAM, в рамках которой часть полезной нагрузки первого полета ракеты Firefly Alpha будет направлена на поддержку и стимулирование STEM (Science, Technology, Engineering and Math, то есть Наука, Технологии, Инженерия и Математика) в глобальном масштабе.

Макс Поляков, международный предприниматель в сфере космических технологий и IT, экономист, общественный деятель, инвестор и филантроп, является последователем теории ноосферы Вернадского и основателем фонда Noosphere Ventures.

Больше информации по ссылке: https://maxpolyakov.com/

Space Foundation – это некоммерческая правозащитная организация, основанная в 1983 году, предоставляющая доступ к образованию, информации и сотрудничеству для исследователей космоса и космических компаний, которые развивают глобальную космическую экосистему.

Больше о Space Foundation: www.SpaceFoundation.org

Noosphere Venture Partners – международный инвестиционный фонд, основной целью которого является превращение компаний с высоким потенциалом в лидеров рынка. Фонд основан в 2014 году Максом Поляковым и инвестирует по всему миру в проекты, ориентированные на сферы цифровой экономики и космические технологии.

Больше о Noosphere Venture Partners: https://noosphereventures.com