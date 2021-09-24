Мужа украинки, которая родила четверню в Польше, могут депортировать: детали резонансной истории

В Польше гражданка Украины родила четверню: на свет появились мальчики весом около 1,5 кг каждый. И сейчас врачи делают все возможное, чтобы жизням малышей ничего не угрожало. Беременность у женщины протекала непросто, а рожать пришлось на шесть недель раньше и с помощью кесарева сечения.

Правда, возникла проблема – польская власть теперь может депортировать отца Адама, Аллана, Кая и Ноя в Украину. Все из-за одного документа, которого в ходе проверки у мужчины не нашли.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Отец четверых новорожденных мальчиков Алексей Кучер сейчас очень счастлив. На своей странице в Facebook он написал: "Дорогие друзья, свершилось, я стал многодетным отцом. Не могу передать свои ощущения, это счастье, которое останется на всю жизнь. Спасибо моей любимой жене за то, что она сделала меня таким счастливым. Вы не представляете, через что она прошла, она мой герой".

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Алексей и Марина уже больше шести лет живут в Польше. Он из Черкасс, а она – из Кропивницкого. В соседнюю страну они уехали в поисках лучшей жизни. Как рассказывает многодетная мама, в своем городе она занималась косметологией, но больших доходов это ей не приносило, приходилось еще и торговать косметикой прямо на улице из багажника автомобиля. Чтобы обеспечить себя и сына, Марина бралась за дополнительную работу.

Со своим будущим мужем женщина познакомилась еще в Кропивницком лет семь назад, уехать в Польшу было их общим решением. Первое время там Алексей был наемным рабочим, а около четырех лет назад открыл свою фирму по трудоустройству. Марина же продолжила заниматься косметологией и обзавелась собственным салоном.

В Польше паре казалось, что жизнь наладилась. Старший 16-летний сын Марины тоже переехал в эту страну, когда окончил школу, там он продолжил обучение. А в начале 2021 года семья узнала о том, что их ждет пополнение. Правда, сначала врачи говорили о том, что будущая мама родит тройню, потом двойню, на третьем УЗИ сказали, что будет тройня, а уже на четвертом выяснилось, что в семье родится сразу четыре ребенка.

Однако еще весной на один из польских заводов, с которым сотрудничает Алексей, пришли с проверкой пограничники. Они просматривали все документы, и обнаружили, что у Алексея не хватает документа, который разрешает ему работать директором компании в Польше.

"То есть, жить я тут могу, но для того, чтобы руководить или владеть компанией, нужно было еще одно разрешение, которого у меня не оказалось. Я об этом не знал. Но, как понимаете, незнание закона не освобождает от ответственности", – говорит OBOZREVATEL Алексей.

Мужчине пришлось оплатить штраф, однако еще в его паспорте поставили штамп о депортации. "Пока я могу находиться в Польше в связи с пандемией. Но как только она закончится, мне придется покинуть эту страну", – говорит Алексей.

Депортация – вопрос времени. Но Алексей даже не представляет, как может оставить в Польше супругу с детьми.

Только после того, как украинка родила в Польше четверню и это вызвало резонанс в обществе, на семью обратили внимание. Сейчас делом занимаются правозащитники, а Алексей и Марина очень надеются, что им не придется расставаться. Особенно сейчас, когда семье нужны деньги и помощь.

Семья живет во Вроцлаве, арендует трехкомнатную квартиру. По словам Алексея, им всем будет тесно в таких условиях, но позволить себе снять большее жилье они пока не могут. "Тут цены на жилье совсем другие, чем в Украине. Я смотрел, сколько стоит 5-6 комнатная квартира или дом, это примерно 2 тысячи долларов, для нас это дорого", – поясняет мужчина.

Поскольку Алексей с Мариной живут и работают в Польше легально, платят налоги, то у них есть государственная медицинская страховка. Мама и дети получают медицинский уход. Беременность украинки вели сразу два специалиста, а теперь, как сообщают в больнице, за четверыми новорожденными мальчиками наблюдают все неонатологи этого учреждения.

Уполномоченная президента Польши по делам мигрантов из Украины Ольга Хребор обратилась к воеводе Нижнесилезского воеводства с просьбой помочь многодетной украинской паре решить вопрос с документами.