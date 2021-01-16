Украинка провела 46 дней в реанимации из-за COVID-19: пережила кому и потеряла 30 кг

61-летняя педагог Нина Лашина из Винницкой области рассказала, как ей удалось преодолеть тяжелую форму коронавирусной болезни (COVID-19), находясь 46 дней в реанимации, 23 из которых – без сознания.

Как пишет "33-й Новости", таких тяжелых пациентов в области было всего четверо, двое уже умерли.

По словам женщины, страдающей сахарным диабетом, сначала у нее поднялась температура. Семейный врач подтвердила двустороннюю пневмонию и направила на госпитализацию.

"Поднялся сахар до 31,9 и я впала в кому... 23 дня была без сознания, в этом мире меня держали аппараты, к которым была подключена. Никто не давал никаких прогнозов. Сыновья дежурили у больницы и только спрашивали санитаров, которые выносили черные мешки, или это не Лашина", – подчеркнула она.

Также сыновья искали самые дорогие дифицитние медикаменты, которые хотя и не были протокольными, но эффективными в борьбе с коронавирусом для некоторых пациентов.

На 24 день женщина пришла в себя, но и дальше не обходилась без кислорода.

"Спасибо соседкам по палате, которые мне помогали садиться, вставать на ноги. Еще две недели врачи заново запускали работу моих почек и печени", – вспомнила она.

Лашина добавила, что за 46 дней лечения маска "вросла" ей в лицо. Смазывала мазями, чтобы размякла кожа и она могла вытянуть остатки маски, которые врезались в переносицу.

Сначала ходить самостоятельно женщина не могла, за время болезни потеряла 30 килограммов.

После матери COVID-19 переболели двое сыновей с семьями.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США пассажир едва не умер от коронавируса на борту самолета.