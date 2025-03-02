Украинец пробежал маршрут в виде 'Протеза', чтобы поддержать сбор Яны Степаненко

Киевлянин, автор бегового проекта CreativeRunDvizh Всеволод Севастьянов 1 марта пробежал маршрут в виде "Протеза". Таким образом, он поддержал мужественную украинку – 13-летнюю Яну Степаненко, которая в этот же день приняла участие в благотворительном забеге в Токио. Своим символическим забегом Всеволод также поддержал сбор Яны на спортивные протезы для нашего защитника.

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Об этом Севастьянов сообщил в соцсетях. Он обнародовал свой маршрут, который сам проложил и пробежал по территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ).

"Новый маршрут в виде "Протеза" в поддержку Яны Степаненко, невероятной силы девочки, пробежавшей сегодня на протезах 5 км на Токийском марафоне. А также в поддержку всех наших военных и гражданских, кто сейчас проходит реабилитацию и протезирование", – написал Всеволод.

Яна Степаненко, потерявшая в 2022 году две ноги в результате российского ракетного удара по вокзалу в Краматорске, преодолела 5-километровую дистанцию в Токио, чтобы собрать средства на специальные спортивные протезы для 36-летнего бойца "Азов" Александра Жавненко.

Александр львовянин, он с детства занимался танцами. До полномасштабного вторжения он вместе с супругой танцевали в народном ансамбле "Мечта". С начала большой войны он волонтерил, а после рождения первенца мужчина мобилизовался в ряды бригады специального назначения НГУ "Азов", где стал оператором дронов. В октябре 2024 года получил тяжелое ранение в результате вражеского "прилета" по позиции бойца.

"Сегодня Яна бежала ради сбора нашему военному, потерявшему нижние конечности, но не желание вернуться на паркет и продолжить заниматься танцами", – написал Севастьянов.

Он призвал всех неравнодушных принять участие в сборе. Это можно сделать по ссылке.