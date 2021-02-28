Украинец на велосипеде поднялся на заснеженную Говерлу. Впечатляющие фото

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Общество
2,7 т.
Украинец на велосипеде поднялся на заснеженную Говерлу

23 февраля житель Ивано-Франковска Роман Шутка на велосипеде поднялся на заснеженную Говерлу – самую высокую гору Украины.

Как сообщили в Facebook Ассоциация велосипедистов Ивано-Франковска, такой подъем достаточно опасен, поэтому подготовка была крайне ответственной и содержала несколько этапов: укомплектовать велосипед, подобрать правильную одежду, мониторить погодные условия и взять все самое необходимое на случай форс-мажора.

Отмечается, что подъем занял 5 часов (со многими остановками для фото / видео), а спуск – около 1 ч 40 мин (также с остановками для съемок). На вершине Роман провел примерно 1 час, сфотографировался со всеми желающими и пообщался с удивленными спасателями.

"Конечно, по объективным причинам, при поднятии удалось преодолеть на велосипеде не весь путь, но спуск был осуществлен на велосипеде полностью", – отметили в Ассоциации.

Отмечается, что старт происходил с Козьмещика (с. Лазещина) – г. Говерла – финиш в Козьмещике – это стандартный туристический маршрут с желтой маркировкой.

Сам Роман рассказал, что поездка планировалась так, чтобы было максимум времени в течение светового дня, поэтому выход на маршрут был запланирован на 6:00 утра. Кроме того, велосипедист более двух недель ждал комфортную и безопасную погоду.

В процессе подготовки пришлось собирать много информации о лавинах / лавиноопасных участках и поведении в зимних горах, общаться со спасателями относительно актуального состояния туристических маршрутов.

В процессе подготовки пришлось собирать много информации
Мужчина выбрал Marin Rift Zone 3

"Во время подъема Роман был готов развернуться и отказаться от подъема в любой момент, если бы покрытие стало опасным (лед / глубокий снег) для дальнейшего подъема или будущего спуска. Кстати, запланированную неделей ранее поездку на Говерлу пришлось отменить за несколько часов до старта из-за резкого ухудшения погодных условий и предупреждения о третьем уровне лавинной опасности", – рассказали в Ассоциации.

Поездка планировалась так, чтобы было максимум времени в течение светового дня
После окончания своей поездки спортсмен поделился советами

Что касается самого велосипеда, мужчина выбрал Marin Rift Zone 3 – байк, почти идеальный для таких вылазок. После окончания своей поездки спортсмен поделился советами, а именно:

Подъем занял 5 часов, а спуск – около 1:40
На вершине Роман провел примерно 1 час

  • Нужно быть готовым провести минимум двое суток в горах в случае форс-мажора (резкая смена погоды, травма, заблудился и т.п.). Иметь запасную теплую одежду, пищу, свет, термоодеяло и спальник;

  • Во время преодоления маршрута нужно быть максимально внимательным и осторожным, не рисковать. Павербанк для подзарядки должен быть максимально близко к телу, чтобы оставаться в тепле.

  • Следует изучить особенности местного рельефа и расположения лавиноопасных участков. Узнать, какие маршруты максимально популярными в зимний период.

Украинец на велосипеде поднялся на заснеженную Говерлу. Впечатляющие фото
Украинец на велосипеде поднялся на заснеженную Говерлу. Впечатляющие фото
Украинец на велосипеде поднялся на заснеженную Говерлу. Впечатляющие фото
Украинец на велосипеде поднялся на заснеженную Говерлу. Впечатляющие фото

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании власть готова заплатить автовладельцам до 3000 фунтов стерлингов за отказ использовать свои автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями. Вместо этого предлагается использовать транспорт, который менее загрязняет окружающую среду, в частности велосипеды.

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