Украинец на велосипеде поднялся на заснеженную Говерлу. Впечатляющие фото

23 февраля житель Ивано-Франковска Роман Шутка на велосипеде поднялся на заснеженную Говерлу – самую высокую гору Украины.

Как сообщили в Facebook Ассоциация велосипедистов Ивано-Франковска, такой подъем достаточно опасен, поэтому подготовка была крайне ответственной и содержала несколько этапов: укомплектовать велосипед, подобрать правильную одежду, мониторить погодные условия и взять все самое необходимое на случай форс-мажора.

Отмечается, что подъем занял 5 часов (со многими остановками для фото / видео), а спуск – около 1 ч 40 мин (также с остановками для съемок). На вершине Роман провел примерно 1 час, сфотографировался со всеми желающими и пообщался с удивленными спасателями.

"Конечно, по объективным причинам, при поднятии удалось преодолеть на велосипеде не весь путь, но спуск был осуществлен на велосипеде полностью", – отметили в Ассоциации.

Отмечается, что старт происходил с Козьмещика (с. Лазещина) – г. Говерла – финиш в Козьмещике – это стандартный туристический маршрут с желтой маркировкой.

Сам Роман рассказал, что поездка планировалась так, чтобы было максимум времени в течение светового дня, поэтому выход на маршрут был запланирован на 6:00 утра. Кроме того, велосипедист более двух недель ждал комфортную и безопасную погоду.

В процессе подготовки пришлось собирать много информации о лавинах / лавиноопасных участках и поведении в зимних горах, общаться со спасателями относительно актуального состояния туристических маршрутов.

"Во время подъема Роман был готов развернуться и отказаться от подъема в любой момент, если бы покрытие стало опасным (лед / глубокий снег) для дальнейшего подъема или будущего спуска. Кстати, запланированную неделей ранее поездку на Говерлу пришлось отменить за несколько часов до старта из-за резкого ухудшения погодных условий и предупреждения о третьем уровне лавинной опасности", – рассказали в Ассоциации.

Что касается самого велосипеда, мужчина выбрал Marin Rift Zone 3 – байк, почти идеальный для таких вылазок. После окончания своей поездки спортсмен поделился советами, а именно:

Нужно быть готовым провести минимум двое суток в горах в случае форс-мажора (резкая смена погоды, травма, заблудился и т.п.). Иметь запасную теплую одежду, пищу, свет, термоодеяло и спальник;

Во время преодоления маршрута нужно быть максимально внимательным и осторожным, не рисковать. Павербанк для подзарядки должен быть максимально близко к телу, чтобы оставаться в тепле.

Следует изучить особенности местного рельефа и расположения лавиноопасных участков. Узнать, какие маршруты максимально популярными в зимний период.

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