Украинец 40 лет жил без паспорта

В Запорожской области 40-летний мужчина по имени Леонид получил свой первый паспорт гражданина Украины. Документ был выдан в Васильевском районном отделе миграционной службы.

У мужчины никогда не было паспорта и получил он его после того, как освободился из учреждения исполнения наказаний. Об этом сказано в сообщении Государственной миграционной службы Украины в Запорожской области в Facebook.

У Леонида также не было свидетельства о рождении, а в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан отсутствовала соответствующая запись. Украинец с самого детства находился в государственном детдоме, а затем учился в общеобразовательной школе-интернате для сирот и детей, лишенных родительской опеки, на Херсонщине.

Покинув место лишения свободы, он имел на руках лишь справку об освобождении. Мужчина обратился за помощью к сотрудникам Госмиграционной службы. После ряда проверок с участием правоохранителей Леонида удалось документировать паспортом гражданина Украины.

"Отныне, имея на руках ID-карту, Леонид сможет реализовать свои права и законные интересы, быть социально и юридически дееспособным и изменить жизнь к лучшему", – отметили в миграционной службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский 15 апреля подписал закон, который приравнивает украинские электронные паспорта, а также цифровые паспорта для выезда за границу к их физическим аналогам.