Членство в Европейском Союзе и НАТО чрезвычайно важно для Украины, поскольку позволят сохранить страну в демократической западной цивилизации. Это также будет способствовать развитию и безопасности в регионе.

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Об этом заявила народная депутат от партии "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар.

"Есть не так много вещей, которые я считаю жизненно важными… членство в ЕС И НАТО – это едва ли не топ пункты в этом перечне", – уверена Сюмар.

По ее словам, для Украины важно "сохранить себя в демократической западной цивилизации, иметь возможность развития и безопасности".

"Иметь возможность будущего, а не стать "серой зоной" или "мостом" между разными цивилизациями", – подчеркнула она.

В этом контексте она отметила, что "вчера не был удачный день для Украины в Вильнюсе".

"Нам снова сказали об "открытой двери" (в НАТО. – Ред.). Но нам не пригласили в них заходить. Пока не будем готовы. Готовность – это и о мире, и о демократии. Обо всей той системе балансов и равновесий, что держат западную цивилизацию, которые глубоко не работают в Украине. Пора уже быть откровенными с самими собой…", – сказала политик.

По ее мнению, препятствием евроатлантическим стремлениям Украины стоят "отсутствие независимых и эффективных институтов, как судов, так и парламента и правительства".

"Это больше чем институции, это ветви власти, и это крайне слабые звенья в политической системе", – сказала она.

Также она заявила о полной монополии власти на пелеринку и не допуске оппозиции в эфиры.

"В стране отсутствуют общественные дискуссии вне соцсетей. И вы удивляетесь, почему все срывается на срач? А нам точно есть о чем дискутировать с учетом повестки дня, которую обозначили ЕС и НАТО" – риторически спросила нардепка.

Она также отметила, что в Украине есть проблемы с независимостью судебной ветви власти, а также с местным самоуправлением, которое "пилят со всех сторон в угоду прихотям центральной власти".

"Этот перечень можно продолжать… Быть в НАТО – это едва ли не единственный формат сохранения Украины, потому что даже в случае поражения Россия будет только собираться с силами для последующего удара", – убеждена Сюмар.

Она отметила, что выполнить "домашнее задание, написанное нам в Брюсселе и Вильнюсе – полностью в наших интересах".