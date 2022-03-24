Украине грозит экологическая катастрофа из-за убитых российских солдат

Убитые в Украине российские солдаты продолжают оставаться на нашей территории и разлагаться, что создает серьезную экологическую опасность. Тела выделяют трупный яд, а Россия не проявляет никаких попыток для того, чтобы забрать останки своих погибших граждан для захоронения.

Об этом рассказал и.о. директора управления здравоохранения Сумской области Анатолий Котляр, передает "Зеркало недели". Украина была вынуждена заказать десять рефрижераторов, чтобы сохранять тела оккупантов без последствий для окружающей среды.

"Тела без документов практически невозможно идентифицировать. Сейчас мы занимаемся вопросом захоронения трупов в целлофановых пакетах, чтобы после завершения военных действий провести эксгумацию и передать останки семьям солдат противника, чтобы те могли похоронить родных на родине", – указал чиновник.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в белорусском морге произошел настоящий коллапс из-за массового своза трупов российских военных на хранение. Однако мест в холодильниках нет, разлагающиеся останки лежат просто в помещениях плохо проветриваемого здания.

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