Прошёл один год и тридцать пять дней войны. На фронте все по-прежнему: ничего нового. Россияне давят в Бахмуте и Авдеевке, а больше – нигде.

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Причём на мой дилетантский взгляд, судя по динамике российского наступления в этих двух населённых пунктах, ни о каком окружении пока речи не идет. Украинцы постепенно отступают из этих мешков, полностью контролируя ситуацию.

Таким образом реализуется идея Генштаба ВСУ как можно дольше оставаться в обороне и стимулировать россиян наступать. Такой сценарий ведёт к большим потерям у наступающих и изматывает их. Что, собственно, и является целью Залужного и подготавливает хорошую почву для контрнаступления.

Сегодня Путин подписал новую внешнеполитическую доктрину взамен старой (2016 года). В ней вся та же жвачка: борьба с однополярным миром, все люди доброй воли должны объединиться для борьбы с американским гегемонизмом, краковяк вокруг Китая с заглядыванием в глазки Пекину, и нелепые попытки выдать себя за авангард человечества и лидера третьего мира.

Ни слова про Союзное государство и особые отношения с Беларусью. В новой внешнеполитической доктрине Кремля Беларуси не существует вовсе. Что, честно говоря, правда. Беларусь перестала существовать как субъект международных отношений.

И хотя Лукашенко выпрыгивает из штанов, чтобы убедить публику в том, что у них с Путиным союз равных, все прекрасно понимают, что он превратился в часть путинской свиты. Этакий "друг Рима", полностью зависимый от принцепса варварский царёк, сластолюбивый мелкий пакостник типа Ирода Антипы.

Путинский режим пробил очередное дно и арестовал корреспондента WSJ Эвана Гершковича. Обвинение было традиционным для сталинских времён: шпионаж. И то, что это никого не удивило в 2023 году – это и диагноз и приговор для нынешнего российского режима.

Долгое время российская либеральная публика любила повторять как заклинание: дела, конечно, идут неважно, но это все же не 37-ой год. И вот он настал. Теперь это заклинание уже не работает. Особенно на фоне грандиозного потока доносов, которые добрые россияне пишут друг на друга…

Избавившись от своей культуры и науки, россияне испытали огромное облегчение, почувствовали себя свободнее, поняли, что больше "хорошими мальчиками" притворяться не надо, можно дать волю своим тайным желаниям и принялись топить друг друга в дерьме с энтузиазмом, которому может позавидовать даже старатель, нашедший золотую жилу.

Возвращаясь к началу поста, могу сказать, что тактика взять россиян измором абсолютно правильная. Быстрая и сокрушительная победа над Россией сохранила бы не только ее военную и экономическую мощь, но и ее интеллектуальный и творческий потенциал.

А наличие этого потенциала оставляло бы надежды на то, что с его помощью можно будет со временем вернуть и военную, и экономическую мощь. Теперь с этим покончено. И это тоже результат "тактики изматывания противника", которую выбрала Украина и Запад в целом.

А раз так, то нам всем нужно набраться терпения и дожимать, дожимать путинского монстра. И мы его дожмём потому, что наше дело правое, врагу будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!