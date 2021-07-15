В Раде сделали первый шаг к онлайн-смене места жительства

В четверг, 15 июля, депутаты Верховной Рады в первом чтении поддержали законопроект про онлайн-смену места регистрации. "За" проголосовал 251 нардеп. В случае принятия закона, украинцы смогут менять прописку не выходя из дома.

Над проектом, который внедрят в приложение Дія, работают Министерство цифровой трансформации и Министерство внутренних дел Украины. Онлайн-трансляция заседания ведется на YouTube-канале "Рада".

Благодаря законопроекту станет возможным отменить бумажную справку о месте жительства к ID-карте и "штамп о прописке" в паспортах старого образца. Сменить место жительства можно будет онлайн, без хождения в государственные учреждения и месяца ожидания, заполнив одно заявление.

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Владелец жилья должен подтвердить запрос и позволить вам зарегистрироваться. Данные о новом месте жительства и снятие с предыдущего автоматически появятся в недвижимом реестре. Услуга будет предоставляться в течение суток.

По фракциям голоса разделились так: "Слуга народа" – 219, группа "Довіра" – 15, группа "Партия "За майбутнє" – 13, внефракционные – 4, "Батьківщина", "Европейская солидарность", "Голос" и ОПЗЖ – 0.

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