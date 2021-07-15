В Раде приняли закон, которым ввели режим "без бумаг" в сфере е-управления

В четверг, 15 июля, народные депутаты Верховной Рады Украины в целом приняли законопроект №5495, которым ввели режим "без бумаг". За проголосовали 238 нардепов. Когда закон вступит в силу, украинцы получат доступ к новым государственным онлайн-услугам.

Онлайн-трансляция заседания велась на YouTube-канале "Рада". Над проектом работало Министерство цифровой трансформации Украины.

Режим "без бумаг" должен ускорить процесс цифровизации в Украине. После принятия законопроекта украинцы смогут быстро получать услуги онлайн, без посещения государственных органов и месяцев ожидания. У граждан больше не будут требовать предъявить информацию, которая уже внесена в реестры. Кроме того, с 23 августа цифровой паспорт в приложении Дія будут принимать во всех учреждениях страны.

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Если раньше Минцифра могла оцифровать до 15 услуг за полгода, то теперь их количество увеличится до нескольких десятков. Сейчас украинцы могут получить более 70 онлайн-услуг.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, депутаты ВР поддержали законопроект про онлайн-смену места регистрации. Благодаря законопроекту станет возможным отменить бумажную справку о месте жительства к ID-карте и "штамп о прописке" в паспортах старого образца.