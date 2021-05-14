Украина впервые отмечает День памяти граждан, спасавших евреев во Второй мировой

В пятницу, 14 мая, впервые отмечается День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.

Как сообщает ТСН, Израиль уже назвал 2659 украинцев Праведниками народов мира – тех, по кому смогли найти и проверить показания очевидцев (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Но не все документы доступны. А подвиг совершило гораздо больше украинцев. И именно в их честь и в честь праведников народов мира основали в Украине этот День памяти", – говорится в сообщении.

Получить это звание можно только по рекомендации еврейской общины, а специальная комиссия будет изучать документы и показания свидетелей.

Каждая из историй спасения потрясающая. Вот некоторые из них.

Валентина Саранчева с семьей проживала в Херсоне. Город оккупировали в августе 1941 года, началось преследование евреев. Валентина Ивановна приютила у себя 12-летнюю Женю, которую рискуя жизнью спасла из тюрьмы. Женщина была вынуждена переехать в деревню к родственникам, где ее семью не знали. И Женю представили старшей дочерью. Так они смогли пережить немецкую оккупацию и спасти девочку.

Евгений Шевелев работал в Одесской психиатрической больнице. В начале оккупации там находились 600 пациентов, половина из них – евреи. Также евреи были и среди персонала больницы. Им оформили истории болезни, изменили имена и разместили в отделениях как пациентов с легкой формой заболевания. На настоящих пациентов тоже переписывали медицинские карты. Помогал в этом сын профессора Андрей Шевалев. Юноша печатал евреям свидетельства, заверял их и допечатывал "православного вероисповедания".

На начало 1942 года в списках пациентов больницы не было ни одного еврея. Когда оккупанты заходили с проверкой, Евгений Шевелев предлагал им проверить палаты, но предупреждал, что среди пациентов есть больные тифом и малярией. Это отпугивало полицаев. В течение оккупации приют в больнице находили и новые евреи, которых учили симулировать симптомы психических болезней, чтобы никого не разоблачили. Таким образом Шевелевы спасли десятки людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны, ввела Верховная Рада постановлением №4479. Во время празднования состоится марафон историй "Украинцы-спасатели".