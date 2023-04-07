Украина возобновляет экспорт электроэнергии: самая сложная зима пройдена

Герман Галущенко, министр энергетики Украины, выдал распоряжение, которое разрешает возобновление экспорта электроэнергии в свете избытка генерирующей мощности. Увеличение генерации и открытия экспорта - это ответ украинских энергетиков на российские обстрелы и попытки уничтожить энергосистему.

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Об этом сообщает Министерство энергетики. Приоритетом является обеспечение потребностей в электроэнергии для украинских потребителей.

"Украинская энергосистема уже почти два месяца работает без ограничений потребителей, с запасом мощности. Этого результата мы добились благодаря титанической работе энергетиков, наших международных партнеров, которые помогали в восстановлении системы. Самая сложная зима пройдена. Следующий шаг – открытие экспорта электроэнергии, что позволит привлечь дополнительный финансовый ресурс для необходимого восстановления уничтоженной и ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры", – отметил Герман Галущенко.

Европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E разрешила экспортировать не более 400 МВт электроэнергии. Однако фактические объемы экспорта будут меняться в зависимости от времени и ситуации на рынке. Глава Минэнерго подчеркнул, что обеспечение потребностей украинских потребителей в электроэнергии является приоритетом.

"Обеспечение электроэнергией наших потребителей – это безусловный приоритет. Поэтому экспорт электроэнергии будет работать при условии обеспечения украинских потребителей электроэнергией и может быть прекращен в случае изменения ситуации", – сказал Герман Галущенко.

Министр отметил, что расширение генерации и возобновление экспорта электроэнергии являются ответными мерами украинских энергетиков на обстрелы со стороны России и ее попытки подорвать энергетическую систему.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрэнерго" уже активно готовится к следующей зиме. Сейчас там принимают решения, которые позволят защитить энергообъекты от возможных российских атак.

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