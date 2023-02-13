''Украина воюет с двумя врагами'': Поворознюк открыл подразделение коррупционной организации в Хмельницком

9 февраля в Хмельницком открыли новую, 93-ю ячейку ВОО "Стоп коррупции". К инициативе открытия подразделения антикоррупционной организации принял участие известный общественный деятель Александр Поворознюк. Он принял участие в торжествах по случаю открытия местного офиса антикоррупционной организации.

Видео дня

Об этом сообщило издание "Стоп коррупция".

"Сегодня Украина воюет с двумя врагами: с российской федерацией и внутренним врагом – коррупцией. Если мы коррупцию не победим – то грош цена всему остальному, потому что за что же гибнут люди на этой войне? Поэтому сегодня задача одна: не мешать президенту, а помогать. Мы будем идти параллельно, и будем помогать президенту бороться с коррупцией, и все сделаем для того, чтобы сломать хребет коррупции", – отметил Александр Поворознюк во время торжественного открытия областной ячейки "Стоп коррупции" в Хмельницкой области.

Поворознюк отметил, что Владимир Зеленский готов слышать простых людей, которые сталкиваются с коррупционными проблемами, поэтому мы видим не только политические заявления по преодолению коррупции, но и конкретные дела. А это вдохновляет общественность на активное сотрудничество с властями ради эффективного противодействия коррупции в стране.

"Чтобы выстроить правильную стратегию борьбы с коррупцией, нужно слышать людей снизу. Я увидел в глазах президента большое желание победить коррупцию, и он слышит простых людей", – добавил Поворознюк.

Он поздравил председателя вновь структурного подразделения Наталью Виноградскую с началом работы офиса в Хмельницком и принял участие в публичном обсуждении актуальных коррупционных проблем региона.

"У нас молодая мощная команда, у которой есть силы, а главное – желание бороться с коррупцией. Мы это будем делать охотно", – сказала глава Хмельницкого областного обособленного подразделения Наталья Виноградская.

На открытие нового регионального подразделения антикоррупционной организации съехались представители семьи "СтопКора" из Киева и разных регионов Украины: из Броваров, Василькова, Харькова, Дергачев, Львова, пгт Петрова и других.

"Мы сегодня радостно открываем новую ячейку в Хмельницком, она будет работать и по всей области. Вы можете обращаться в этот офис со всеми вопросами, связанными со злоупотреблениями чиновников и правоохранителей… Для нас это важное и знаковое событие – 93-е подразделение нашей организации ", – заметил председатель правления ВОО "Стоп коррупции" Игорь Бондарчук в Хмельницком.

Отметим, офис Хмельницкого областного обособленного подразделения "Стоп коррупции" был открыт по адресу ул. Проскуровская, 16.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Поворознюк, ставший известным на всю Украину после эмоционального обращения к Владимиру Зеленскому, снова стал героем зажигательного трека от Мюсли UA. За основу текста взяли блицинтервью телеведущей Леси Никитюк.