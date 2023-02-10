Украина вернула тела еще 61 павшего защитника

Украине удалось вернуть тела еще 61 павшего защитника. Обмен со страной-агрессором Российской Федерацией был проведен в пятницу, 10 февраля.

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Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Отмечается, что передача тел состоялась в соответствии с нормами Женевской конвенции и с соблюдением международного гуманитарного права.

В целом по состоянию на 10 февраля удалось вернуть родным тела 888 защитников, отдавших свою жизнь в боях за Украину.

Напоминаем, в Украине работает горячая линия Уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247 или (099) 792-01-26. В выходные дни сообщения принимаются у Viber и Telegram по телефону: (095) 896-04-21.

Стоит отметить, что 12 января Украине удалось вернуть домой тела 54 военнослужащих, погибших в результате теракта в селе Оленевка Донецкой области. Идентификация лиц будет проходить по экспертизе ДНК.

Как сообщал OBOZREVATEL, зафиксированы случаи, когда российские оккупанты умышленно вывозят украинских военнопленных якобы на обмен, а затем возвращают в колонию со словами, что Украина отказалась их забрать.