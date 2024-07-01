Украина в начале июля будет бить 'рекорды' по жаре: пять советов, как спастись без кондиционера

В июле в Украине ожидается длительный период жаркой погоды, особенно в южных и восточных областях. Уже с первых дней месяца столбики термометров там будут показывать до +37 °С, на западе будет немного свежее – из-за грозовых дождей и шквалов.

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Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра, где также предупредили о повышенном риске засухи и высоком уровне пожарной опасности из-за нехватки осадков. Специалисты озвучили пять советов, как спастись от жары без кондиционера.

Прогноз погоды в Украине на 1 июля.

В понедельник в западных областях облачно с прояснениями, днем кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. В Волынской, Львовской и Закарпатской областях сильные дожди.

На остальной территории небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха днем +29… +34 °С, на юге и востоке страны местами сильная жара +35… +37 °С.

Прогноз погоды в Украине на 2 июля

Во вторник на западе умеренные дожди с грозами, местами град и шквалы 15-20 м/с. В Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях кратковременные дожди.

На остальной территории без осадков. В целом в стране переменная облачность. Ветер разных направлений, 3-8 м/с.

Ночью в среднем +20… +22 °С, на западе +14… +16 °С. Днем в западных регионах +26… +28 °С, до +32 °С на севере и в центре, а на юге и востоке солнце припечет до +36 °С.

Прогноз погоды в Украине на 3 июля

В среду на западе ночью и днем ожидаются осадки с грозами. Также местами кратковременные дожди пройдут в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях.

На остальной территории страны переменная облачность, ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью столбики термометров в среднем будут показывать +20… +22 °С, днем +26… +26 °С. Прохладнее будет в западных областях: до +16 °С ночью и +19… +23 °С днем. В юго-восточной части страны жара +35… +37 °С.

Как уберечься от жары

По данным Национального института здоровья США, тело человека не должно быть горячим слишком долго, поскольку чрезмерная жара может нанести вред мозгу и другим органам. Потоотделение представляет собой естественную систему охлаждения организма, но когда этого недостаточно, повышается риск развития гипертермии, связанной с жарой, признаками которой являются тепловые судороги, отек и ушиб. Жара в сочетании с высокой влажностью усиливает этот риск, поскольку уровень насыщенности воздуха вынуждает пот накапливаться на коже, не давая телу охлаждаться естественным путем. В CNN назвали несколько способов охладиться без кондиционера:

1. Избегайте обезвоживания, ешьте мороженное

Когда вам жарко и вы покраснели, употребление жидкости является первым и главным шагом к охлаждению. При этом температура воды не имеет значения, поскольку ваше тело нагревает ее. Кроме того, на какой-то момент спастись от жары поможет употребление замороженного льда или мороженого: но не переусердствуйте с сахаром – он ускоряет метаболизм и человек начинает чувствовать внутренний жар.

2. Примите холодный душ, используйте мокрые полотенца

Чтобы получить еще больше прохлады во время душа, используйте мятое мыло: к примеру, ментол в мятном масле активирует рецепторы мозга, которые сообщают телу, что что-то, что вы едите или чувствуете, холодное.

Также можно приложить мокрое полотенце либо пакеты со льдом на запястья или на шею. В этих точках пульса кровеносные сосуды расположены близко к коже, поэтому человек может остыть быстрее.

3. Перекрестная вентиляция

Простой отдых рядом с небольшим вентилятором снизит температуру вашего тела. Используйте вытяжной вентилятор на кухне и в ванной комнате.

В течение дня закрывайте окна, в частности шторами, когда выходит солнце, а затем открывайте их с обеих сторон дома или квартиры, когда жара спадет. Если никто не пользуется комнатой, где нет вентиляционных проемов, закройте дверь в эту зону, чтобы прохладный воздух попадал только в жилые помещения дома.

4. Спите на дышащем белье

Хлопок – один из самых дышащих материалов, поэтому такие простыни или одеяла помогут сохранить прохладу всю ночь. Чем меньше количество нитей хлопка в ткани, тем более воздухопроницаемой она является.

В то же время не охлаждайте и не замораживайте одеяла и одежду перед сном, ведь из-за количества энергии, которое они могут поглотить из тела, эти вещи согреются всего за несколько минут и превратятся во влажную ткань.

5. Установите энергосберегающие лампочки

Лампы накаливания создают более высокую температуру, чем светодиодные. Замена лампочки может сэкономить деньги, но не уменьшит количество тепла в доме. Однако, если вы сосредоточитесь на включении лампочек в местах, рядом с которыми сидите, это будет иметь более заметную разницу.

Также эксперты советуют в жару готовить утром и концентрировать тепло централизованно в одном месте, например, готовя в мультиварке. Также можно готовить на гриле на открытом воздухе.

Как сообщал OBOZ.UA, народная синоптика Наталья Диденко отметила, что 1 июля Украина будет одной из самых жарких стран Европы. В Киеве в понедельник +32...+34°С, сухо, без осадков.

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