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Украина в начале июля будет бить "рекорды" по жаре: пять советов, как спастись без кондиционера

Марина Лисничук
Общество
4 минуты
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Украина в начале июля будет бить 'рекорды' по жаре: пять советов, как спастись без кондиционера

В июле в Украине ожидается длительный период жаркой погоды, особенно в южных и восточных областях. Уже с первых дней месяца столбики термометров там будут показывать до +37 °С, на западе будет немного свежее – из-за грозовых дождей и шквалов.

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Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра, где также предупредили о повышенном риске засухи и высоком уровне пожарной опасности из-за нехватки осадков. Специалисты озвучили пять советов, как спастись от жары без кондиционера.

Прогноз погоды в Украине на 1 июля.

В понедельник в западных областях облачно с прояснениями, днем кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. В Волынской, Львовской и Закарпатской областях сильные дожди.

На остальной территории небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха днем +29… +34 °С, на юге и востоке страны местами сильная жара +35… +37 °С.

Украина в начале июля будет бить "рекорды" по жаре: пять советов, как спастись без кондиционера

Прогноз погоды в Украине на 2 июля

Во вторник на западе умеренные дожди с грозами, местами град и шквалы 15-20 м/с. В Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях кратковременные дожди.

На остальной территории без осадков. В целом в стране переменная облачность. Ветер разных направлений, 3-8 м/с.

Ночью в среднем +20… +22 °С, на западе +14… +16 °С. Днем в западных регионах +26… +28 °С, до +32 °С на севере и в центре, а на юге и востоке солнце припечет до +36 °С.

Украина в начале июля будет бить "рекорды" по жаре: пять советов, как спастись без кондиционера

Прогноз погоды в Украине на 3 июля

В среду на западе ночью и днем ожидаются осадки с грозами. Также местами кратковременные дожди пройдут в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях.

На остальной территории страны переменная облачность, ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью столбики термометров в среднем будут показывать +20… +22 °С, днем +26… +26 °С. Прохладнее будет в западных областях: до +16 °С ночью и +19… +23 °С днем. В юго-восточной части страны жара +35… +37 °С.

Украина в начале июля будет бить "рекорды" по жаре: пять советов, как спастись без кондиционера

Как уберечься от жары

По данным Национального института здоровья США, тело человека не должно быть горячим слишком долго, поскольку чрезмерная жара может нанести вред мозгу и другим органам. Потоотделение представляет собой естественную систему охлаждения организма, но когда этого недостаточно, повышается риск развития гипертермии, связанной с жарой, признаками которой являются тепловые судороги, отек и ушиб. Жара в сочетании с высокой влажностью усиливает этот риск, поскольку уровень насыщенности воздуха вынуждает пот накапливаться на коже, не давая телу охлаждаться естественным путем. В CNN назвали несколько способов охладиться без кондиционера:

1. Избегайте обезвоживания, ешьте мороженное

Когда вам жарко и вы покраснели, употребление жидкости является первым и главным шагом к охлаждению. При этом температура воды не имеет значения, поскольку ваше тело нагревает ее. Кроме того, на какой-то момент спастись от жары поможет употребление замороженного льда или мороженого: но не переусердствуйте с сахаром – он ускоряет метаболизм и человек начинает чувствовать внутренний жар.

2. Примите холодный душ, используйте мокрые полотенца

Чтобы получить еще больше прохлады во время душа, используйте мятое мыло: к примеру, ментол в мятном масле активирует рецепторы мозга, которые сообщают телу, что что-то, что вы едите или чувствуете, холодное.

Также можно приложить мокрое полотенце либо пакеты со льдом на запястья или на шею. В этих точках пульса кровеносные сосуды расположены близко к коже, поэтому человек может остыть быстрее.

3. Перекрестная вентиляция

Простой отдых рядом с небольшим вентилятором снизит температуру вашего тела. Используйте вытяжной вентилятор на кухне и в ванной комнате.

В течение дня закрывайте окна, в частности шторами, когда выходит солнце, а затем открывайте их с обеих сторон дома или квартиры, когда жара спадет. Если никто не пользуется комнатой, где нет вентиляционных проемов, закройте дверь в эту зону, чтобы прохладный воздух попадал только в жилые помещения дома.

4. Спите на дышащем белье

Хлопок – один из самых дышащих материалов, поэтому такие простыни или одеяла помогут сохранить прохладу всю ночь. Чем меньше количество нитей хлопка в ткани, тем более воздухопроницаемой она является.

В то же время не охлаждайте и не замораживайте одеяла и одежду перед сном, ведь из-за количества энергии, которое они могут поглотить из тела, эти вещи согреются всего за несколько минут и превратятся во влажную ткань.

5. Установите энергосберегающие лампочки

Лампы накаливания создают более высокую температуру, чем светодиодные. Замена лампочки может сэкономить деньги, но не уменьшит количество тепла в доме. Однако, если вы сосредоточитесь на включении лампочек в местах, рядом с которыми сидите, это будет иметь более заметную разницу.

Также эксперты советуют в жару готовить утром и концентрировать тепло централизованно в одном месте, например, готовя в мультиварке. Также можно готовить на гриле на открытом воздухе.

Как сообщал OBOZ.UA, народная синоптика Наталья Диденко отметила, что 1 июля Украина будет одной из самых жарких стран Европы. В Киеве в понедельник +32...+34°С, сухо, без осадков.

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