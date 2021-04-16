Украина оказалась в лидерах по смертности от COVID-19 в мире

По состоянию на утро 16 апреля Украина оказалась на шестом месте в мире по количеству новых летальных случаев от осложнения коронавируса.

За сутки от COVID-19 в стране умерли 433 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика Worldometers (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Среди стран Европы Украина оказалась на втором месте после Польши, где скончались 21 130 человек. Мировой рейтинг возглавили Бразилия – 3 774 новых смертей, Индия – 1 183, США – 895, Польша – 682 и Мексика – 518. В России зафиксировали еще 398 летальных случаев.

Смертность от коронавируса в Европе. Worldometers

Смертность от коронавируса в мире. Worldometers

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, количество людей, умерших от осложнений коронавирусной инфекции во Франции, превысило 100 тысяч человек.