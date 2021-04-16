Україна стала лідером за смертністю від COVID-19 у світі

Станом на ранок 16 квітня Україна опинилася на шостому місці в світі за кількістю нових летальних випадків від ускладнень коронавірусу.

За добу від COVID-19 в країні померли 433 людини. Про це свідчать дані онлайн-лічильника Worldometers (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Серед країн Європи Україна опинилася на другому місці після Польщі, де померли 21 130 осіб. Світовий рейтинг очолили Бразилія – 3 774 нових смертей, Індія – 1 183, США – 895, Польща – 682 і Мексика – 518. У Росії зафіксували ще 398 летальних випадків.

Смертність від коронавірусу в Європі. Worldometers

Смертність від коронавірусу в світі. Worldometers

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, кількість людей, які померли від ускладнень коронавірусної інфекції у Франції, перевищила 100 тисяч осіб.