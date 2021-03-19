Украина стала 5-й в Европе по количеству новых заражений COVID-19

За прошедшие сутки, 18 марта, Украина заняла 9 место в мире по количеству новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19) – 15 053.

Об этом говорят данные портала Worldometers. При этом в Европе наша страна оказалась на 5 месте по количеству новых случаев инфицирования.

На первом месте в мире Бразилия – 87 169 новых зараженных, США – 62 629 и Индия – 39 643.

Всего в мире заразилось более 122 млн человек, скончалось от болезни более 2,7 млн пациентов, а выздоровели почти 99 млн.

Отметим, что по состоянию на пятницу, 19 марта, в Украине официально подтверждено 1 519 926 случаев коронавирусной инфекции. Из них 15 850 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом с начала 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущий инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская заявила, что в Украине особый штамм COVID-19, нужно срочно ввести локдаун по всей стране.