Украина совместно с Францией будет производить спасательную технику: Аваков рассказал о соглашении

Украина совместно с Францией будет производить высотные подъемники для пожарных автомобилей. Согласно заключенному протоколу между странами автомобили французского производства будут составлены на украинских заводах.

Об этом во вторник, 30 марта, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба ведомства. Документ о намерениях между ГСЧС и французской компанией Echelles Riffaud подписали глава службы Николай Чечеткин, генеральный директор французской компании Бенжамен Кустие и экспортный директор Echelles Riffaud Марк Ларов (чтобы посмотреть видео, досколльте до конца).

Как отметил Аваков, в пожарно-спасательных подразделениях сложилась критическая ситуация с современными техническими средствами для обеспечения тушения пожаров и спасения людей из высотных зданий. Имеющаяся техника эксплуатируется уже более 40 лет, и 90% которой уже отработали все установленные сроки эксплуатации.

Соглашение было подписано между Украиной и Францией mvs.gov.ua

Соглашение было подписано между Украиной и Францией mvs.gov.ua

"К сожалению, Украина не производила и не производит такую технику. Поэтому, МВД совместно с французскими партнерами договорились о производстве для украинских спасателей современной пожарной техники", – отметил он.

Речь идет о производстве комплексов с подъемниками до 33 и 42 метров. Однако, как отметил министр, соглашение предусматривает условие, при котором автомобили французского производства будут составлены на украинских заводах. Кроме того, украинские специалисты пройдут обучение у французских коллег.

Автомобили французского производства будут составлены на украинских заводах mvs.gov.ua

Стоимость контракта составляет 300 млн евро. Французская сторона пошла на условия долгосрочного кредитования, которое рассчитано на 10 лет.

Автомобили французского производства будут составлены на украинских заводах mvs.gov.ua

В дальнейшем Протокол будет оформлен в межправительственное Соглашение, которое ратифицируют народные депутаты. По первоначальному плану новые автомобили заработают в украинских городах в следующем году.

Этьен де Понсен напомнил, что Украина и Франция уже работает над двумя большими общими контрактами – поставкой 55 вертолетов в рамках Единой авиационной системы и 20 патрульных катеров для нужд ГНСУ.

"Франция всегда с радостью сотрудничает с Украиной и соглашается на локализацию производства в вашей стране. Мы и в дальнейшем будем поддерживать ваши проекты и предложения", – сказал Этьен де Понсен.

Новые автомобили заработают в украинских городах в следующем году mvs.gov.ua

Чечеткин со своей стороны назвал это событие историческим.

"У нас в наличии есть только 290 необходимых подъемников и 260 из них уже отработали свой ресурс. Учитывая изношенность этой техники и отсутствие производства в Украине, мы тщательно изучали возможности европейских производителей. От реализации совместного проекта мы ожидаем полностью переоснастить наши подразделения высотной техникой для спасения людей. Это даст возможность более качественно оказывать услуги нашему населению и спасать человеческие жизни. Убежден, что наша совместная работа имеет мощный потенциал", – сказал он.