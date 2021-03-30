Україна спільно з Францією вироблятиме рятувальну техніку: Аваков розповів про угоду

Україна спільно з Францією вироблятиме висотні підйомники для пожежних автомобілів. Згідно з укладеним протоколом між країнами автомобілі французького виробництва будуть складені на українських заводах.

Про це у віторок, 30 березня, заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає пресслужба відомства. Документ про наміри між ДСНС та французькою компанією Echelles Riffaud підписали голова служби Микола Чечоткін, генеральний директор французської компанії Бенжамен Кустіє та експортний директор Echelles Riffaud Марк Ларів (щоб подивитися відео, доскольте до кінця).

Як наголосив Аваков, у пожежно-рятувальних підрозділах склалась критична ситуація із сучасними технічними засобами для забезпечення гасіння пожеж та порятунку людей з висотних будівель. Наявна техніка експлуатується вже понад 40 років, і 90% якої вже відпрацювали всі встановлені терміни експлуатації.

Угоду було підписано між Україною і Францією mvs.gov.ua

Угоду було підписано між Україною і Францією mvs.gov.ua

"На жаль, Україна не виробляла і не виробляє таку техніку. Тому, МВС спільно з французькими партнерами домовились про виробництво для українських рятувальників сучасної пожежної техніки", – зазначив він.

Йдеться про виробництво комплексів з підіймачами до 33 і 42 метрів. Однак, як наголосив міністр, угода передбачає умову, за якої автомобілі французького виробництва будуть складені на українських заводах. Крім того, українські спеціалісти пройдуть навчання у французьких колег.

Автомобілі французького виробництва будуть складені на українських заводах mvs.gov.ua

Вартість контракту складає 300 мільйонів євро. Французька сторона пішла на умови довгострокового кредитування, яке розраховано на 10 років.

Автомобілі французького виробництва будуть складені на українських заводах mvs.gov.ua

Надалі Протокол буде оформлено в міжурядову Угоду, яку ратифікують народні депутати. За попереднім планом нові автомобілі запрацюють в українських містах вже наступного року.

Етьєн де Понсен нагадав, що Україна та Франція вже працює над двома великими спільними контрактами – постачання 55 гелікоптерів у рамках Єдиної авіаційної системи та 20 патрульних катерів для потреб ДПСУ.

"Франція завжди радо співпрацює з Україною та погоджується на локалізацію виробництва у вашій країні. Ми й надалі будемо підтримувати ваші проекти та пропозиції", – сказав Етьєн де Понсен.

Нові автомобілі запрацюють в українських містах в наступному році mvs.gov.ua

Чечоткін зі свого боку назвав цю подію історичною.

"У нас в наявності є лише 290 необхідних підйомників і 260 з них вже відпрацювали свій ресурс. Враховуючи зношеність цієї техніки і відсутність виробництва в Україні, ми ретельно вивчали можливості європейських виробників. Від реалізації спільного проекту ми очікуємо повністю переоснастити наші підрозділи висотною технікою для порятунку людей. Це дасть можливість більш якісно надавати послуги нашому населенню та рятувати людські життя. Переконаний, що наша спільна робота має потужний потенціал", – сказав він.