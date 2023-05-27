Знаете, что страшно?

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Страшно, что мы постоянно собираем деньги. И не только лишь на армию.

Вчера во время ракетной атаки извергов на Днепр пострадали как врачи, так и пациенты. И мы собираем им деньги на лечение и помощь.

Вам не страшно?

То есть мы собираем деньги для врачей, которые не могут материально вытянуть свое собственное лечение у своих же коллег. Что же тут говорить о пациентах?

Украина сейчас поделилась…

На тех, кому можно.

На тех, кто, сцепив зубы, приближает нашу победу.

Те, кому все можно, плевали на войну, на горе, на смерть. У них появился шанс. Большой шанс урвать себе, хоть немного, от того пирога, который можно поделить, пока другие сцепляют зубы. До крови.

Мы собираем деньги на турникеты, на автомобили для ВСУ, на помощь семьям погибших бойцов, на лечение пострадавших во время ракетных атак, на приюты для животных, на протезы для воинов, на квадрокоптеры, снова на лечение.

А в это время на ОLХ безнаказанно продается гуманитарная помощь, пьяные судьи безнаказанно убивают людей, во многих городах и поселках до сих пор нет укрытий, на кладбищах безнаказанно продаются места, в медучреждениях безнаказанно выводятся государственные средства на "левые" счета.

Продолжать?

У тех, кому все можно, нет войны! Ни в их мыслях, ни в их поступках, ни в их планах.

У нас очень много тех, у которых нет войны. Им страшно от обстрелов. И это для них единственный дискомфорт.

Все остальное — для других, для тех, кто сцепит зубы. До крови.

Кто будет работать на двух работах, чтобы купить медевак.

Кто-то будет плести маскировочные сетки по ночам, отвлекаясь от воздушных тревог.

Кто-то отдаст оставшиеся до пенсии последние пятьдесят гривен, чтобы купить квадрокоптер.

Кто-то с сухими глазами будет ждать одно единственное сообщение в Сигнале.

Но все это смешно для тех, у кого нет войны. Ибо они уверены, что все "решают". Деньгами, покровителями, связями, снова деньгами.

А мы завтра будем снова собирать средства кому-то на лечение и умирать от тахикардии во время ракетной атаки, потому что рядом нет укрытия.

И шепотом говорить друг другу, что когда ребята вернутся с войны, то наконец-то наведут порядок.

Ребята наводят порядок сейчас там, где ад! Они сейчас кладут и душу, и тело.

А мы продолжаем молча собирать деньги. И позволяем снисходительно улыбаться тем, у кого есть кусок пирога. И нет войны.

Мы позволяем…. Мы!