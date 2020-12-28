В Украине создадут специальный центр длительного хранения вакцин при сверхнизких температурах

В Киеве или в непосредственной близости от международного аэропорта "Борисполь" создадут специальный центр длительного хранения вакцин при сверхнизких температурах.

Об этом написал в Facebook глава комитета Верховной Рады по здравоохранению Михаил Радуцкий. Здесь установят холодильники, которые смогут обслуживать сотни тысяч доз.

Один такой агрегат, объемом 1000 литров, способный вместить 250 тысяч доз, уже находится в Украине.

По словам нардепа, еще двадцать аналогичных установок могут быть ввезены в страну в течение нескольких недель.

Из этого Центра хранения логистическая компания в специальных термобоксах будет доставлять препарат в пункты прививок в регионах, где он сможет храниться до 5 дней в обычном холодильном оборудовании (от +2 до +8 градусов Цельсия).

Нардеп отметил, что Украина привлечет частные логистические компании для транспортировки и длительного хранения вакцины от COVID-19 в сверхнизких температурах. По его словам, первые партии препарата могут попасть в Украину уже в конце января – в феврале.

Радуцкий напомнил, что в европейских странах возникают проблемы с соблюдением температурного режима в процессе транспортировки и хранения вакцины.

Препарат должен находиться в специальном холодильном оборудовании, поддерживающем сверхнизких температур: от -60 до -80 градусов. Нарушение этих условий влияет на эффективность вакцины.

По словам главы парламентского комитета, в Украине на государственном уровне нет оборудования и техники для транспортировки вакцин при таких условиях.

"У нас есть два пути: самостоятельно создавать систему логистики вакцин, требующих хранения при температуре от -60 до -80 градусов Цельсия, или привлечь логистические компании, которые уже имеют необходимое оборудование и опыт. Второй путь является более эффективным с точки зрения требований времени и долгосрочной перспективы", – написал нардеп.

Он отметил, что в дальнейшем Украина рассчитывает получать препараты, которые не требуют таких сложных условий хранения, поэтому вложение средств в дорогостоящее оборудование не оправдает себя.

По словам Радуцкого, частные логистические компании имеют и оборудование, и технику, и отработанную систему контроля на всех этапах транспортировки.

Радуцкий добавил, что вакцинацию планируют проводить в более 4000 пунктах прививок, также будет работать более 500 мобильных бригад.

Украина привлечет частные компании для транспортировки вакцины Facebook Радуцкого

В Киеве создадут специальный центр для хранения вакцины Facebook Радуцкого

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения Украины утвердило план по иммунизации населения от COVID-19. Согласно ему, в течение 2021-2022 годов планируют провакцинировать минимум 50% жителей страны, это около 20 млн человек. Сами прививки будут бесплатными, их будут делать по желанию граждан, то есть не принудительно.