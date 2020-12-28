В Україні створять спеціальний центр тривалого зберігання вакцин за наднизьких температур

У Києві або в безпосередній близькості від міжнародного аеропорту "Бориспіль" створять спеціальний центр тривалого зберігання вакцин за наднизьких температур.

Про це написав у Facebook голова комітету Верховної Ради з охорони здоров'я Михайло Радуцький. Тут встановлять холодильники, які зможуть обслуговувати сотні тисяч доз.

Один такий агрегат, об'ємом 1000 літрів, здатний вмістити 250 тисяч доз і вже є в Україні.

За словами нардепа, ще двадцять аналогічних установок може бути ввезено до країни протягом кількох тижнів.

Із цього Центру зберігання логістична компанія в спеціальних термобоксах доставлятиме препарат до пунктів щеплень у регіонах, де він зможе зберігатися до 5 днів у звичайному холодильному обладнанні (від +2 до +8 градусів Цельсія).

Нардеп зазначив, що Україна залучить приватні логістичні компанії для транспортування і тривалого зберігання вакцини від COVID-19 в умовах наднизьких температур. За його словами, перші партії препарату можуть потрапити в Україну вже в кінці січня – у лютому.

Радуцький нагадав, що в європейських країнах виникають проблеми з дотриманням температурного режиму в процесі транспортування і зберігання вакцини.

Препарат повинен зберігатися в спеціальному холодильному обладнанні, що підтримує наднизькі температури: від -60 до -80 градусів. Порушення цих умов впливає на ефективність вакцини.

За словами голови парламентського комітету, в Україні на державному рівні немає обладнання й техніки для транспортування вакцин за таких умов.

"У нас є два шляхи: самостійно створювати систему логістики вакцин, які потребують зберігання за температури від -60 до -80 градусів Цельсія, або залучити логістичні компанії, які вже мають необхідне обладнання і досвід. Другий шлях є більш ефективним із погляду вимог часу й довгострокової перспективи", – написав нардеп.

Він зазначив, що надалі Україна розраховує отримувати препарати, які не вимагають таких складних умов зберігання, тому вкладення коштів у дороге обладнання не виправдає себе.

За словами Радуцького, приватні логістичні компанії мають і обладнання, і техніку, і відпрацьовану систему контролю на всіх етапах транспортування.

Радуцький додав, що вакцинацію планують проводити в понад 4000 пунктах щеплень, також працюватиме понад 500 мобільних бригад.

Україна залучить приватні компанії для транспортування вакцини Facebook Радуцького

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я України затвердило план з імунізації населення від COVID-19. Згідно з ним, протягом 2021-2022 років планують вакцинувати щонайменше 50% жителів країни – це близько 20 млн осіб. Самі щеплення будуть безплатними, їх будуть робити за бажанням громадян, тобто не примусово.