Итак, общество к возврату Донбасса оказалось не готово – не только с той, но и с этой стороны. Ни Донбасс в его не контролируемой Украиной части, ни сама Украина. Это совершенно чётко, однозначно и недвусмысленно следует из соотношения за и против по моей статье "Донецк – это Украина". Разумеется, и раньше не все и не всегда были в восторге от всего, что я пишу, я и сам иногда, читая некоторые свои прошлые посты, прихожу в определённое замешательство, но здесь ситуация совершенно особая: никогда за те почти 20 лет (с небольшими перерывами), в течение которых я веду свой блог на Обозревателе, у меня не было такого тотального, катастрофического и совершенно явного провала, когда ничтожное количество поддержавших совершенно несоизмеримо с почти единогласным числом тех, кто материал не одобрил.

Стало быть, возвращения Донбасса страна активно не хочет. Не в том смысле, что хочет, но не активно, а в том, что активно против этого. Она его просто, как выяснилось, не желает, она к такому возврату попросту не готова. Ни к какому варианту. Думаю, что голосование на Обозревателе в этом смысле достаточно презентативно, лично я ему доверяю больше, чем всевозможным соцопросам. Тут всё же моя собственная аудитория. Здесь и Киев, и Харьков, и Одесса, и Днепр, и Запорожье, здесь вся страна.

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Украина не хочет вернуть Донбасс, Донбасс не хочет возвращаться в Украину. Это стало очевидным, и это — новая реальность. Страна очень изменилась за последние 7 лет. Украины с той ментальностью, которая была до 2014 года, больше нет. Украина есть, но она уже совсем другая. Я не знаю, обратимо это или нет, но реальность именно такова, как бы она ни была неприятна и/или неудобна.

("Не, мы хотим, но не так!" — а как?)

Я не ставлю вопрос ни что делать, ни кто виноват, ни даже вообще — хорошо это или плохо. Я просто многого не понимаю. В первую очередь — за что, в таком случае, льётся кровь? За территории без людей и уцелевшие основные фонды???

Украина должна быть украинской, а "опухоль Донбасса" этому только мешает?

Мы отказываемся от него так же сознательно, как в своё время Литва — во имя сохранения идентичности — все советские послевоенные годы отказывалась (включая даже её партийное руководство) от постоянно ей навязываемой русской Калиниградской области?

Мы живём в новой стране, причём новой настолько, что это ещё нужно осмыслить. Возможно, я просто сгущаю краски, ошарашенный совершенно неожиданной для меня реакцией уже на саму постановку вопроса — дескать, нужно что-то делать.

Новая страна. Новое время. Новая реальность.

Будем привыкать.

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