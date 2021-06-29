Чего мы ждём?

Мы ждём выступления Киркорова в Киеве во время "Крымской платформы" (и в любое другое — как захочет ярый крымнашист, верный пудель Путина).

Ждём, когда Баста с ломаченками, выйдя из бара, обо*сут мемориал "Небесной сотни". А Пореченков выставит селфи на фоне стены памяти Михайловского монастыря.

Ждём, когда русских с любым IQ снова будут брать в любую компанию — для солидности и чтобы "строили" селюков. А то распустились тут со своими смешными вышиванками и несуществующим языком. Помайданили? В стойло!

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Ничто из перечисленного выше больше не может считаться невероятным. Рубикон приличия перейдён. Достоинство, добытое кровью тысяч людей, растоптано.

Если уж СБУ выдаёт лицензии на унижение Украины, Минкульт молча подмахивает, и НИКТО, НИ ОДИН ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЛАСТИ не говорит "Да вы с ума посходили, что ли?!" — значит, "Брат-2" возвращается, и это вам не кино…

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