В Украину вернется тепло: метеоролог дала прогноз погоды и объяснила 'битву циклонов'

Скорее всего, нынешние морозы в Украине последние за эту зиму. Уже на следующей неделе значительно потеплеет, может идти мокрый снег, однако резких изменений погоды – битвы циклонов – не предвидится.

Об этом OBOZREVATEL рассказала завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, метеоролог Вера Балабух. Далее приводим ее прямую речь.

Резкие изменения погоды в Украине в последние месяцы связанны с макромасштабными процессами, которые наблюдаются в северном полушарии. Прежде всего – это усиление меридиональной циркуляции (система крупномасштабных воздушных потоков на Земле, которые по размерам равны материкам и океанам. – ред). В нынешних погодных процессах главную роль сыграл циркумполярный стратосферный вихрь.

В начале января состоялось такое явление, как резкое стратосферное потепление, из-за чего этот вихрь разрушился, скорость струйных течений опустилась до нуля, а арктические массы начали поступать на юг. Это способствовало усилению области высокого давления в районе Гренландии, на севере Атлантики, антициклоны начали поступать на юг, достигая даже субтропических широт.

В прошлом году очень сильно погрелись Атлантика, особенно в тропических широтах. И этот контраст между полярными и тропическими широтами стал чрезвычайно мощным, из-за чего очень усилились циклоны. Над Средиземноморьем, Балканами, Черноморским регионом образовалась зона низкого давления, где все время возникали циклоны, которые перемещались над территорией Украины. Именно они приносят к нам основное количество влаги.

При перемещении циклонов мы все время попадали то в теплый, то холодный сектор, погода как бы чередовалась – то холод, то аномальное тепло, то дождь, то ледяной дождь. Затем все это переходило в снег, за ним снова в дождь, который сбивал снег... Шутили, что февраль с мартом работает сутки/трое, а Украина будто бы разделилась на две части – одна аномально теплая, а вторая – холодная.

Как правило, это завершающий циклон, в след за которым придут холодные воздушные массы и образуется антициклон – область высокого давления.

Она будет царить в Украине большую часть этой недели, затем ей на смену придет циклон с теплом и осадками. Следующая неделя будет значительно теплее, днем дойдет до плюса. Но при перемещении циклонов – будут выпадать очередные осадки, преимущественно в виде мокрого снега.

Правда, из-за увеличения продолжительности дня – больше будет прогреваться воздух. Пока что этому процессу мешает снег, отражающий солнце. Очевидно, сейчас проживаем самый холодный период за эту зиму. Дальше будет значительно теплее.