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Украина получила 60 тонн гуманитарной помощи из Хорватии от Favbet Foundation и Dobro Dobrim

Надежда Данищук
Общество
2 минуты
285
Украина получила 60 тонн гуманитарной помощи из Хорватии от Favbet Foundation и Dobro Dobrim

Благотворительный фонд Favbet Foundation совместно с волонтерской организацией Dobro Dobrim DoDo привезли в Украину очередной транш гуманитарной помощи из Хорватии – более 60 тонн.

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Об этом говорится в сообщении фонда Favbet Foundation.

В груз вошли вещи первой потребности жителей прифронтовых регионов, а также технологическое оборудование для украинских военных.

Украина получила 60 тонн гуманитарной помощи из Хорватии от Favbet Foundation и Dobro Dobrim

"В Хорватии сегодня проживают украинцы, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Здесь с 2022 года работает наш Центр адаптации для переселенцев в Загребе, который объединил вокруг себя много волонтеров и организаций, стремящихся помогать Украине. Мы рады снова сотрудничать с сообществом Dobro Dobrim DoDo, чтобы усилить возможности наших защитников и поддержать тех, кто сегодня больше всего страдает от последствий войны», — рассказала куратор проектов Favbet Foundation Марианна Ковеня.

Украина получила 60 тонн гуманитарной помощи из Хорватии от Favbet Foundation и Dobro Dobrim

Фуры содержат дезинфицирующие и медицинские средства. Эта гуманитарная помощь будет предоставлена украинским учреждениям, которые в этом нуждаются.

Это еще одна крупная партия гумдопомощи, которую Украина получила из Хорватии от Dobro Dobrim при поддержке благотворительного фонда Favbet Foundation.

Украина получила 60 тонн гуманитарной помощи из Хорватии от Favbet Foundation и Dobro Dobrim

Первая поступила в Украину после теракта на Каховской ГЭС. Тогда было отправлено более 11 тонн гуманной помощи беженцам из Херсона.

Осенью того же года Dobro Dobrim вместе с Favbet Foundation отправили еще 150 тонн помощи в Украину из Хорватии. Это средства личной гигиены и другие предметы первой необходимости. Также специально для медучреждений было передано 13 000 кг дезинфицирующих средств для обработки операционных и хирургических инструментов.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Сегодня большинство проектов фонда ориентированы на поддержку украинской армии. Всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ и другие Силы обороны страны получили при содействии Favbet Foundation более 250 авто, а также более 130 дронов разного типа.