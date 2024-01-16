Украина получила 60 тонн гуманитарной помощи из Хорватии от Favbet Foundation и Dobro Dobrim

Благотворительный фонд Favbet Foundation совместно с волонтерской организацией Dobro Dobrim DoDo привезли в Украину очередной транш гуманитарной помощи из Хорватии – более 60 тонн.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении фонда Favbet Foundation.

В груз вошли вещи первой потребности жителей прифронтовых регионов, а также технологическое оборудование для украинских военных.

"В Хорватии сегодня проживают украинцы, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Здесь с 2022 года работает наш Центр адаптации для переселенцев в Загребе, который объединил вокруг себя много волонтеров и организаций, стремящихся помогать Украине. Мы рады снова сотрудничать с сообществом Dobro Dobrim DoDo, чтобы усилить возможности наших защитников и поддержать тех, кто сегодня больше всего страдает от последствий войны», — рассказала куратор проектов Favbet Foundation Марианна Ковеня.

Фуры содержат дезинфицирующие и медицинские средства. Эта гуманитарная помощь будет предоставлена украинским учреждениям, которые в этом нуждаются.

Это еще одна крупная партия гумдопомощи, которую Украина получила из Хорватии от Dobro Dobrim при поддержке благотворительного фонда Favbet Foundation.

Первая поступила в Украину после теракта на Каховской ГЭС. Тогда было отправлено более 11 тонн гуманной помощи беженцам из Херсона.

Осенью того же года Dobro Dobrim вместе с Favbet Foundation отправили еще 150 тонн помощи в Украину из Хорватии. Это средства личной гигиены и другие предметы первой необходимости. Также специально для медучреждений было передано 13 000 кг дезинфицирующих средств для обработки операционных и хирургических инструментов.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Сегодня большинство проектов фонда ориентированы на поддержку украинской армии. Всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ и другие Силы обороны страны получили при содействии Favbet Foundation более 250 авто, а также более 130 дронов разного типа.