'Украина победит, а Путин должен ответить': Сергей Шефир ответил на призыв брата дружить с Россией

Недавно уволенный первый помощник президента Украины Сергей Шефир остается в команде Владимира Зеленского. Соответственно, он "категорически не согласен" с позицией своего старшего брата Бориса Шефира.

"Я категорически не согласен с позицией, которую заявил мой брат. Россия – страна-агрессор и террорист, развязавшая войну против нашей страны. Россия и персонально Путин должны понести ответственность за преступления, совершенные против украинцев", – цитирует PR-служба студии "Квартал 95" своего основателя.

Ранее Борис Шефир не только раскритиковал политический курс Украины, но и выразил мнение, что Украине "нужно снова дружить с Россией", потому что "Путин сдохнет и придут нормальные люди". Старший Шефир также выразил недовольство по поводу положения русского языка и культуры в Украине: "Я люблю русский язык, русскую культуру. Я не могу смотреть, как разрушают памятники Пушкину в стране".

Свою позицию Борис "аргументировал" тем, что он "всю жизнь прожил в СССР", в русскоязычной среде и соответствующей "культуре". Его брат также родился в Кривом Роге и жил в русскоязычной среде. Однако имеет совсем другую позицию.

"Эта война стала для меня поворотным моментом. Я стал еще больше уважать украинский язык, а также нашу культуру и историю. Но наш исторический выбор, куда нам идти. Идти только в Европейский союз и НАТО. Никаких других альтернатив нет. Я имел честь работать в команде президента Зеленского, находиться с ним в Украине все эти годы после полномасштабного вторжения и верю, что наша страна победит в этой войне. Буду делать все, что могу для этой победы", - подчеркнул экс-помощник президента.

Сергей и Борис Шефиры с Владимиром Зеленским вместе учредили студию "Квартал-95". Во время предвыборной гонки оба брата работали в штабе Зеленского, в частности, разрабатывали предвыборную программу.

Однако в 2019 году Борис Шефир сделал несколько громких заявлений, от которых Сергею пришлось открещиваться. В частности, Борис назвал Владимира Путина "умным человеком", с которым "можно и нужно договориться", а также добавил, что 90% контента для украинского языка - "это много", и вообще от закона о квотах для телерадио нужно отказаться в пользу паритетного сосуществования нескольких государственных языков.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский уволил своего первого помощника Шефира и еще нескольких советников – Михаила Радуцкого, Сергея Трофимова и Олега Устенко. В 2020 году на прессконференции Зеленский называл Шефира "человеком, которому доверяет".

В сентябре 2021 года на Шефира покушались, когда он ехал в автомобиле от дома до работы, тогда ранение получил его водитель.

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