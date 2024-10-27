Украина перешла на зимнее время: как узнать, который час

Украина перевела часы – отныне мы будем жить по зимнему времени. Но перед тем, как перейти на него, убедитесь, что все ваши гаджеты и устройства перевели стрелки.

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Для этого, конечно, необходимо узнать точное время. OBOZ.UA расскажет, как это сделать.

Спросите у Google

Самый простой способ узнать текущее время, это ввести в поиск Google запрос типа "киевское время", "который час по Киеву", "который час в Киеве", "Киев время" и т.д. Точный ответ появится сразу под поисковой строкой. Вы также можете спрашивать время в своем городе или селе – все равно получите точный ответ.

Также вы можете воспользоваться онлайн-сервисом точного времени. Он показывает текущее киевское время с точностью до секунды.

Отправьте запрос мобильному оператору

Мобильные сети постоянно транслируют текущее время – это необходимо для синхронизации их работы. Поэтому еще один простой способ узнать, который сейчас час, это отправить своему оператору USSD-запрос. В Украине он единый на всех – это комбинация клавиш *160#. Введите и нажмите кнопку вызова. За считанные секунды вы получите уведомление с текущей датой и временем.

Воспользуйтесь службой точного времени

Этот сервис бесплатен и доступен владельцам стационарных телефонов. Просто наберите 121 и прослушайте информацию о точном времени. Вы можете попытаться воспользоваться им с мобильного, но в таком случае оператор может взыскать с вас плату за звонок.

Если ваши гаджеты не перевели время

Если случится, что полученная таким образом информация и данные на ваших гаджетах будут различаться, вам придется настраивать их вручную. Вот как можно это сделать на смартфонах и компьютерах:

на Android – зайдите в настройки, выберите меню "Дата и время" и поставьте галочку напротив пункта "Дата и время сети" ("Показывать время сети") - гаджет подтянет данные из сети;

на iOs – зайдите в раздел "Настройки" и в нём поочередно выберите пункты "Конфиденциальность" – "Службы геолокации" – "Системные сервисы" – "Часовой пояс";

на Windows – нажмите на часы в правом нижнем углу экрана, под появившимся календарем, нажмите ссылку "Настройка даты и времени" и выберите пункт "Устанавливать время автоматически";

на Mac – на компьютерах Apple выберите меню Apple, затем нажмите Системные параметры, щелкните "Общие" на боковой панели, а затем выберите "Дата и время".

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