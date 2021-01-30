Украина оказалась в конце списка стран, которые хуже всего отреагировали на пандемию COVID-19

Украина заняла 90-е место в списке государств, которые хуже всего отреагировали на пандемию коронавируса.

Всего в рейтинге представлены 98 стран. Соответствующие данные обнародованы на сайте австралийского Института Льове.

Последнее место заняла Бразилия. Также плохо реагировали на пандемию США, Иран, Колумбия и Мексика. Соседние с Украиной Россия, Польша и Словакия заняли 76-е, 65-е и 22-е место соответственно.

Лучше всего отреагировали Новая Зеландия. После нее в первую десятку рейтинга вошли Вьетнам, Тайвань, Таиланд, Кипр, Руанда, Исландия, Австралия, Латвия и Шри-Ланка.

Китай, в котором и началась пандемия, был исключен из-за отсутствия данных о количестве тестирований.

Авторы исследования основывались на шести показателях эффективности реакции власти на пандемию в течение 36 недель после того, как в стране зафиксировали первые 100 случаев заражения.

Ранее в Минздраве назвали шесть областей Украины с самым низким уровнем тестирования на коронавирус. Это Черниговская, Кировоградская, Полтавская, Житомирская, Львовская и Одесская области.

Как сообщал OBOZREVATEL, по уровню смертности от коронавируса Украина занимает 34-е место среди других европейских стран.