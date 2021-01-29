Украина занимает 34-е место в Европе по смертности от COVID-19, – Степанов

По уровню смертности от коронавируса Украина занимает 34-е место среди других европейских стран.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 29 января заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Он отметил, что такой показатель в разы меньше, чем в ряде стран, в частности, во Франции (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, в студии были обнародованы графики смертности в Украине в целом. Согласно одному из них, осенью 2020 года смертность выросла до 63,4% по сравнению со средним показателем за аналогичный период в 2015-2019 годах.

Кроме того, в ноябре общая смертность выросла до 14,9%, а от коронавируса – 5,3%.

В свою очередь Степанов пояснил, что следует изучать причины смертности, поскольку есть еще и другие заболевания.

"Если мы сравним с остальными странами Европы, то мы находимся на 34 месте по уровню смертности на миллион человек. Например, у нас в 3,5 раза меньше (смертность), чем в Великобритании, или в 2,5 раза меньше, чем во Франции", – сказал он.

Также министр добавил, что украинцы даже с очевидными симптомами коронавируса не спешат идти к врачам и проводить бесплатное тестирование на COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач-инфекционист Евгений Дубровский заявил, что количество больных коронавирусом в Украине снижается, однако общая смертность растет. По его словам, главная причина летальных случаев – сердечно-сосудистые заболевания, онкология и пневмония.