Названы шесть областей Украины с самым низким уровнем тестирования на COVID-19. Инфографика

В Украине шесть областей попадают в "серую" зону (согласно классификации ЕС) из-за низкого уровня тестирования на коронавирус.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко. Речь идет о Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Житомирской, Львовской и Одесской областях. Также он обнародовал данные по всем регионам страны (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

"Имеем области, которые по классификации ЕС, попадают в "серую" зону из-за низкого уровня тестирования. В частности, это Одесская, Черниговская, Житомирская, Кировоградская, Полтавская и Львовская области", – написал он.

При этом самые лучшие результаты не только по тестированию, но и по другим показателям является Винницкая область.

В целом Ляшко отметил, что сейчас мощность лабораторий в больницах составляет более 16 тысяч ПЦР-тестов в сутки. Еще более 60 тысяч исследований способны делать лабораторные центры Минздрава.

"Система противодействия COVID-19 в Украине сейчас на качественно новом уровне по сравнению с 2020 годом", – подчеркнул главный санврач страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине намерены проводить скрининговое исследование на определение антигена к коронавирусу целому ряду пациентов, в частности, людям с подозрением на COVID-19, с симптомами тяжелого острого респираторного синдрома, других ОРВИ или с признаками пневмонии.