Украина оказалась на втором месте по смертности от COVID-19 в Европе

Украина 19 июня оказалась на втором месте по смертности от коронавируса в Европе. За сутки в стране от болезни умерли 24 человека.

На первом месте по статистике смертности находится Россия, где за сутки из-за COVID-19 умерло 450 человек. Такие данные приведены на сайте Worldometers.

Также 19 июня Украина заняла 9 место по числу новых случаев заболеваний. За сутки в Украине коронавирус обнаружили у 479 лиц. На первом месте снова Россия, в которой заразились 17 611 человек.

Кроме того, за сутки в Украине от COVID-19 выздоровели 755 лиц. Больше всего 19 июня выздоровели тоже в России – 8629 человек.

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20 июня в Украине коронавирус обнаружили у 323 лиц. Умерло от болезни за сутки 16 человек, а выздоровело – 677.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на прошедшие сутки на COVID-19 в мире в общем заболело более 179 000 000 человек . За сутки обнаружили 359 757 новых инфицированных.

С начала пандемии из-за болезни умерло более 3,8 миллионов человек за сутки – 8 179. В то же время в общем выздоровели 163,5 миллионов человек.