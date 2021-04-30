Украина оказалась на 2 месте в Европе по смертности от COVID-19 за сутки

За минувшие сутки, 29 апреля, Украина оказалась на втором месте в Европе по смертности от коронавируса. В стране умерли 387 человек.

Лидером в статистике оказалась Польша с 541 летальным случаем за сутки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика Worldometers.

Также много смертей зарегистрировали во Франции – 306, Италии – 288, Германии – 203, Венгрии – 186 и Румынии – 138. Всего в Европе от COVID-19 за сутки умерли 3 169 человек, в мире – 15 142.

Больше всего смертей было в Индии – 3 501, Бразилии – 3 074 и США – 870. Украина в мировом рейтинге попала на седьмое место.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Индия побила собственный COVID-рекорд по ежедневным заражениям – за 28 апреля там выявили более 379 тысяч случаев.