Украина оказалась на 2 месте в Европе по смертности от COVID-19 за сутки
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За минувшие сутки, 29 апреля, Украина оказалась на втором месте в Европе по смертности от коронавируса. В стране умерли 387 человек.
Лидером в статистике оказалась Польша с 541 летальным случаем за сутки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика Worldometers.
Также много смертей зарегистрировали во Франции – 306, Италии – 288, Германии – 203, Венгрии – 186 и Румынии – 138. Всего в Европе от COVID-19 за сутки умерли 3 169 человек, в мире – 15 142.
Больше всего смертей было в Индии – 3 501, Бразилии – 3 074 и США – 870. Украина в мировом рейтинге попала на седьмое место.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Индия побила собственный COVID-рекорд по ежедневным заражениям – за 28 апреля там выявили более 379 тысяч случаев.
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