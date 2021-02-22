Украина одна из первых получит COVID-вакцину CoviShield из Индии
После поставки первого транша индийской вакцины от коронавируса CoviShield Украина может рассчитывать на получение больших объемов препарата по мере того, как будут расти темпы его производства.
Украина станет одной из первых стран, которая получит вакцину CoviShield в феврале. Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-релиз посольства Индии.
"В дальнейшем ожидается поставка большего количества изготовленной в Индии вакцины, по мере увеличения мощностей производства в Индии", – сказано в сообщении.
Ранее Украина и Индия заключили необходимые соглашения и получили разрешения на поставку первого транша CoviShield – 500 тыс. доз – для начала вакцинации украинцев.
Напомним, Украина в ближайшее время ожидает поставки из Индии первого транша вакцины против коронавируса под названием CoviShield производителя Serum Institute India (SII).
Разработчиками препарата стали Оксфордский университет и компания AstraZeneca. Фактически, он является той же "оксфордской" вакциной, которую для локального индийского рынка выпускает SII. О его эффективности читайте в нашем материале.
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