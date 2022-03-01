Сергею Рахманину заблокировали аккаунт. Мустафа Найем публикует этот его текст на ZN.UA, поддерживая каждое слово.

Далее текст на языке оригинала

СЕ Ж ОСТАННЯ ВІЙНА

СЕ ДО БОЮ ЧОЛОВІЦТВО ЗІ ЗВІРСТВОМ СТАЄ

Україна рятує світ. Без жодного перебільшення.

Шалена відвага, неймовірна рішучість рядових українських бійців надає чільним посадовцям у різних країнах світу можливість оцінити їх власне боягузтво, яке вони камуфлювали облудними відмовками про "реальну політику".

Назавжди закриті очі сотень наших героїв — шанс відкрити очі мільйонам людей по всіх куточках світу. Побачити те, що ми відчували на собі вісім років.

Видео дня

Гідність українців, рівні спини і тверді руки, що не втомлюються рвати горлянки агресорам, нарешті перетворює Україну з одвічного об'єкта світової політики на беззастережного суб'єкта.

Українці змінюють не тільки ставлення світу до себе, ми шаленими темпами змінюємо сам світ. Кожна доба спротиву дає світові шанс надолужити згаяне за десятки років. Світ дорослішає на очах. Ціною смертей наших дітей.

Світ наразі не готовий закрити наше небо від вбивць, а ми тримаємо на своїх плечах небо для них. Україна захищає від вбивці тих, хто всіляко намагався йому догодити, або принаймні не сваритися.

Ми не тільки рятуємо світ від путіна, ми підштовхуємо до винайдення рецепту, котрий унеможливить появу нових путіних.

Пролита українцями кров стає безцінною платнею, яку наша країна платить за необхідність світу оновити кровообіг міжнародної системи безпеки, системи ухвалення складних рішень.

Україна, несучи жертви, рятує світ від нових.