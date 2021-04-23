Украина – на втором месте по смертности от COVID-19 в Европе: статистика

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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Смертность от коронавируса

По состоянию на утро, 23 апреля, Украина оказалась на втором месте по смертности от коронавируса среди стран Европы. За минувшие сутки скончались 470 человек.

Лидером в рейтинге стала Польша с 694 летальными случаями от COVID-19 за сутки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика Worldometers.

Также много смертей зафиксировали в Италии – 360, Германии – 311, Франции – 283, Венгрии – 214, Румынии – 150 и Испании – 132. Всего в Европе за сутки, 22 апреля, от коронавируса умерли 3 623 человека. С начала пандемии зафиксировали 989 869 летальных случаев.

Пандемия коронавируса в Европе.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Индия сообщила о 314 835 новых случаях COVID-19 за минувшие сутки – это самый высокий показатель в мире. Страна переживает вторую и более серьезную волну пандемии, в больницах ощущается острая нехватка кислорода.

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