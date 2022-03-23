Украина может вернуть пленных пограничников с острова Змеиный, обменяв их на моряков РФ, – Верещук

Украина рассчитывает в ближайшее время вернуть пленных украинских защитников с острова Змеиный, обменяв их на российских моряков. Но вопрос освобождения гражданских лиц и представителей местной власти остается открытым.

Об этом в интервью "Суспільному" рассказала вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. По ее словам, россияне "изъявили желание обменять своих моряков".

"Их, кстати, спасли, они тонули в Черном море. И я надеюсь, что мы в ближайшее время их обменяем. Но дело в том, что там не только моряки, а, как оказалось, 92 человека, если не ошибаюсь, которых они захватили в плен", – сообщила она.

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Верещук также общалась с Уполномоченной по правам человека в РФ Татьяной Москальковой относительно паритетного обмена – моряка на моряка, водителя на водителя и т.д.

"Я говорю – хорошо, но скажите мне, пожалуйста, а кого нам менять на наших городских голов, которых захватили оккупанты в плен? Нам нужно тоже захватывать ваших гражданских? Что нам сделать, если вы говорите о паритетном обмене? Военнопленные, они имеют свой порядок обмена, есть карточки, которые предоставляет РФ, которые мы представляем", – отметила Верещук.

Напомним, 24 февраля российский корабль предлагал гарнизону украинского острова Змеиный в Черном море сдаться, однако наши пограничники послали их матом. После этого оккупанты нанесли артиллерийский удар. Считалось, что украинские воины погибли.

Но позже в ВМС Украины заявили, что пограничники с этого острова живы и находятся в плену у российских оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Верещук рассказала, что с начала полномасштабной войны России против Украины в плен к агрессору попало около 270 украинских военнослужащих. При этом в плену РФ еще с 2014 года находятся сотни украинцев.

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